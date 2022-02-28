Ворог вночі продовжив прориватися в столицю, але не зміг

Вночі 28 лютого, на 5-ту добу війни, російські війська продовжили спроби прорвати оборону Києва, але не змогли – ситуація в столиці контрольована.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Пряма мова командувача Сухопутних військ ЗСУ – командувача оборони Києва генерал-полковника Олександра Сирського: "Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені".

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Деталі: Він розповів, що колони російських військ неодноразово намагались штурмувати околиці столиці. Але усі пересування сил противника знаходились під контролем і приймались вчасні рішення.

Станом на ранок 28 лютого у столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована.

Сирський підкреслив, що українці показали, що "вміють захистити свій дім від непроханих гостей".