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Враг ночью продолжил прорываться в столицу, но не смог

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 06:26
Александр Сирский. Фото Сухопутных войск ВСУ

Ночью 28 февраля, на 5 сутки войны, российские войска продолжили попытки прорвать оборону Киева, но не смогли – ситуация в столице контролируемая.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Прямая речь командующего Сухопутными войсками ВСУ – командующего обороной Киева генерал-полковника Александра Сырского: "Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены".

Детали: Он рассказал, что колонны российских войск неоднократно пытались штурмовать окрестности столицы. Но все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения.

По состоянию на утро 28 февраля, в столице нашей Родины ситуация контролируемая.

Сырский подчеркнул, что украинцы показали, что "умеют защитить свой дом от незваных гостей".

Темы: КиеввойнаРосcия
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