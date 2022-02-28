Враг ночью продолжил прорываться в столицу, но не смог

Ночью 28 февраля, на 5 сутки войны, российские войска продолжили попытки прорвать оборону Киева, но не смогли – ситуация в столице контролируемая.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Прямая речь командующего Сухопутными войсками ВСУ – командующего обороной Киева генерал-полковника Александра Сырского: "Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены".

Детали: Он рассказал, что колонны российских войск неоднократно пытались штурмовать окрестности столицы. Но все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения.

По состоянию на утро 28 февраля, в столице нашей Родины ситуация контролируемая.

Сырский подчеркнул, что украинцы показали, что "умеют защитить свой дом от незваных гостей".