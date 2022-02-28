Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Два ворожі снаряди влучили у дитсадок і магазин у Чернігові: без жертв

Євген КізіловПонеділок, 28 лютого 2022, 05:33

28 лютого близько другої години ночі російські загарбники вчергове почали обстріл Чернігова. Внаслідок чого, окрім житлового будинку, постраждали дитячий садок і магазин.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у коментарі Українській правді

Деталі: Зокрема, боєприпас влучив у будівлю магазину на центральному ринку по вул. Ринкова, 1. Пожежа на площі 70 квадратних метрів ліквідована.

Реклама:

Також ворог поцілив у будівлю дитячого садка по вул. Реміснича, 53 з подальшим загоранням. За даними ДСНС, наразі вони не можуть почати гасіння, оскільки обстріли тривають.

Жертв та постраждалих немає.

У держслужбі кажуть, що ворог періодично здійснює обстріли міста в одну точку, можливо пристрілюється по радіотелецентру.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Під час цього ж обстрілу ворожа ракета влучила у багатоквартирний будинок в центрі Чернігова. Незначні травми отримала жінка.

Теми: Чернігіввійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чернігів
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: