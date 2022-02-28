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Два ворожі снаряди влучили у дитсадок і магазин у Чернігові: без жертв

Євген КізіловПонеділок, 28 лютого 2022, 06:33

28 лютого близько другої години ночі російські загарбники вчергове почали обстріл Чернігова. Внаслідок чого, окрім житлового будинку, постраждали дитячий садок і магазин.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у коментарі Українській правді

Деталі: Зокрема, боєприпас влучив у будівлю магазину на центральному ринку по вул. Ринкова, 1. Пожежа на площі 70 квадратних метрів ліквідована.

Також ворог поцілив у будівлю дитячого садка по вул. Реміснича, 53 з подальшим загоранням. За даними ДСНС, наразі вони не можуть почати гасіння, оскільки обстріли тривають.

Жертв та постраждалих немає.

У держслужбі кажуть, що ворог періодично здійснює обстріли міста в одну точку, можливо пристрілюється по радіотелецентру.

Що було раніше: Під час цього ж обстрілу ворожа ракета влучила у багатоквартирний будинок в центрі Чернігова. Незначні травми отримала жінка.

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Теми: Чернігіввійнадіти
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