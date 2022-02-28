Два вражеских снаряда попали в детсад и магазин в Чернигове: без жертв

28 февраля около двух часов ночи российские захватчики в очередной раз начали обстрел Чернигова. В результате чего, кроме жилого дома, пострадали детский сад и магазин.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в комментарии Украинской правде

Детали: В частности, боеприпас попал в здание магазина на центральном рынке по ул. Рыночная, 1. Пожар на площади 70 квадратных метров ликвидирован.

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Также враг попал в здание детского сада по ул. Ремесленная, 53 с последующим возгоранием. По данным ГСЧС, пока они не могут начать тушение, поскольку обстрелы продолжаются.

Жертв и пострадавших нет.

В госслужбе говорят, что враг периодически производит обстрелы города в одну точку, возможно пристреливается по радиотелецентру.

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Что было раньше: Во время этого же обстрела вражеская ракета попала в многоквартирный дом в центре Чернигова. Незначительные травмы получила женщина.