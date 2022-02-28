Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині відбили всі спроби наступу, у ворога великі втрати

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 08:51
Знищена техніка ворога на території України. Фото Генерального штабу ЗСУ з Facebook

На Харківщині за минулу ніч захисники змогли відбити усі спроби наступу російських військ, знищено багато ворожої техніки, Харків – під контролем України.

Джерело: голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телеканалу "Рада" вранці 28 лютого

Пряма мова Синєгубова: "Усю ніч наші збройні сили відбивали спроби наступу російських військ, знищували колони (ворожої техніки – ред.) вже на підходах до позицій, але ще до того, як вони змогли розвернутися і завдати залпових артилерійських обстрілів міста. Ми тримаємо місто повністю під своїм під контролем.

Вчора зранку у нас з’явилося декілька автомобілів броньованої техніки ворога, вся техніка була знищена. Понад 20 диверсантів були заблоковані у приміщенні школи і були знищені повністю".

Деталі: Також голова обласної ВЦА розповів, що був випадок, коли одному українському солдату здалися у полон 7 російських військових.

Пряма мова Синєгубова: "На допитах вони пояснювали, що вони 3 дні не їли, сплять у земляних окопах і вони не розуміють, що вони роблять на українській землі. Їм всім повідомили, що у них навчання, а після того їм віддали наказ наступати на територію України. Вони підтверджують, що багато солдатів відмовляються йти вбивати".

Деталі: Голова облВЦА підкреслив, що до нашої армії йде поповнення, захисники отримують нове оснащення і озброєння, також допомагає бізнес – зокрема, віддає авто, щоб допомагати нашим військовим.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В області будуть розгортати кілька логістичних центрів, щоб розподіляти продукти.

Водночас Синєгубов додав, що в області є велика кількість диверсійних груп і ризики їх наступу, також є загиблі серед маленьких дітей, тому в області вирішили продовжити час комендантської години. Вона діятиме з 15:00 до 6:00 1 березня.

Теми: Харківська областьвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Харківська область
На Харківщині мер від ОПЗЖ зізнався, що домовився про передачу міста з окупантами
Окупанти обстріляли автобус з пасажирами на Харківщини, 5 загиблих
На Харківщині росіяни скидають заборонені бомби з мінами "Лепесток"
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...