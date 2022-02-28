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На Харківщині відбили всі спроби наступу, у ворога великі втрати

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 07:51
На Харківщині відбили всі спроби наступу, у ворога великі втрати
Знищена техніка ворога на території України. Фото Генерального штабу ЗСУ з Facebook

На Харківщині за минулу ніч захисники змогли відбити усі спроби наступу російських військ, знищено багато ворожої техніки, Харків – під контролем України.

Джерело: голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телеканалу "Рада" вранці 28 лютого

Пряма мова Синєгубова: "Усю ніч наші збройні сили відбивали спроби наступу російських військ, знищували колони (ворожої техніки – ред.) вже на підходах до позицій, але ще до того, як вони змогли розвернутися і завдати залпових артилерійських обстрілів міста. Ми тримаємо місто повністю під своїм під контролем.

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Вчора зранку у нас з’явилося декілька автомобілів броньованої техніки ворога, вся техніка була знищена. Понад 20 диверсантів були заблоковані у приміщенні школи і були знищені повністю".

Деталі: Також голова обласної ВЦА розповів, що був випадок, коли одному українському солдату здалися у полон 7 російських військових.

Пряма мова Синєгубова: "На допитах вони пояснювали, що вони 3 дні не їли, сплять у земляних окопах і вони не розуміють, що вони роблять на українській землі. Їм всім повідомили, що у них навчання, а після того їм віддали наказ наступати на територію України. Вони підтверджують, що багато солдатів відмовляються йти вбивати".

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Деталі: Голова облВЦА підкреслив, що до нашої армії йде поповнення, захисники отримують нове оснащення і озброєння, також допомагає бізнес – зокрема, віддає авто, щоб допомагати нашим військовим.

В області будуть розгортати кілька логістичних центрів, щоб розподіляти продукти.

Водночас Синєгубов додав, що в області є велика кількість диверсійних груп і ризики їх наступу, також є загиблі серед маленьких дітей, тому в області вирішили продовжити час комендантської години. Вона діятиме з 15:00 до 6:00 1 березня.

Теми: Харківська областьвійнаРосія
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