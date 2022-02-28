На Харьковщине отразили все попытки наступления, у врага большие потери

В Харьковской области за минувшую ночь защитники смогли отразить все попытки наступления российских войск, уничтожено много вражеской техники, Харьков – под контролем Украины.

Источник: глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада" утром 28 февраля

Прямая речь Синегубова: "Всю ночь наши вооруженные силы отражали попытки наступления русских войск, уничтожали колонны (вражеской техники – ред.) уже на подходах к позициям, но еще до того, как они смогли развернуться и нанести залповые артиллерийские обстрелы города. Мы держим город полностью под своим контролем.

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Вчера с утра у нас появилось несколько автомобилей бронированной техники врага, вся техника была уничтожена. Более 20 диверсантов были заблокированы в помещении школы и были уничтожены полностью".

Детали: Также глава областной ВГА рассказал, что был случай, когда одному украинскому солдату сдались в плен 7 российских военных.

Прямая речь Синегубова: "На допросах они объясняли, что они 3 дня не ели, спят в земляных окопах и не понимают, что они делают на украинской земле. Им всем сообщили, что у них учения, а после этого им отдали приказ наступать на территорию Украины. Они подтверждают, что многие солдаты отказываются идти убивать".

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Детали: Председатель облВГА подчеркнул, что наша армия пополняется людьми, защитники получают новое оснащение и вооружение, также помогает бизнес – в частности, отдает авто, чтобы помогать нашим военным.

В области будут разворачиваться несколько логистических центров, чтобы распределять продукты.

В то же время Синегубов добавил, что в области есть большое количество диверсионных групп и есть риски их наступления, также есть погибшие среди маленьких детей, поэтому в области решили продлить время комендантского часа. Он будет действовать с 15:00 до 6:00 1 марта.