Обстрел мирного Житомира в воскресенье: враг применял "Искандер"
Понедельник, 28 февраля 2022, 08:08
Вечером 27 февраля из Белоруссии по Житомиру запустили баллистическую ракету.
Источник: главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в Facebook
Дословно: "Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар был нанесен по мирному Житомиру".
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Ранее о применении врагом баллистического ракетного комплекса "Искандер" для обстрела аэропорта Житомира говорили в МВД.