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Обстрел мирного Житомира в воскресенье: враг применял "Искандер"

Светлана КизиловаПонедельник, 28 февраля 2022, 09:08

Вечером 27 февраля из Белоруссии по Житомиру запустили баллистическую ракету.

Источник: главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в Facebook

Дословно: "Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар был нанесен по мирному Житомиру".

Ранее о применении врагом баллистического ракетного комплекса "Искандер" для обстрела аэропорта Житомира говорили в МВД.

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Темы: войнаЖитомир
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