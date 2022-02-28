Обстрел мирного Житомира в воскресенье: враг применял "Искандер"

Вечером 27 февраля из Белоруссии по Житомиру запустили баллистическую ракету.

Источник: главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в Facebook

Дословно: "Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар был нанесен по мирному Житомиру".

Ранее о применении врагом баллистического ракетного комплекса "Искандер" для обстрела аэропорта Житомира говорили в МВД.