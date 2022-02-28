В Україні загинули десятки бійців росгвардії з Сибіру, відправили літак з трупами – росЗМІ
Джерела російських медіа твердять, що під Києвом загинув командир підрозділу росгвардії в Кемеровській області Константин Огій спільно з десятками бійців, і в Сибіру очікують на літак із їхніми трупами.
Джерело: сибірське медіа "Тайга.Инфо"
Деталі: Джерела журналістів твердять, що при спробі захоплення аеродрому в Гостомелі під Києвом загинуло щонайменше 42 бійців росгвардії спільно з командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования – ред.) по Кемеровській області полковником Костянтином Огієм. Він мав досвід бойових дій у Чечні та Афганістані.
Крім того, джерела російського медіа припускають, що втрати можуть бути більшими, бо невідома точна кількість загиблих і полонених ОМОНівців.
Підрозділи ОМОН та СОБР призначені для охорони громадського порядку в містах та переслідуванні злочинців. Проте їх, за даними джерел, використали для спроби захоплення військового аеродрому в битві зі Збройними Силами України.
У Кемеровській області очікують літак з тілами загиблих 28 лютого.
Водночас, ані в російському міністерстві оборони, ані в росгвардії не відповіли на запити журналістів.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Передісторія:
- 25 лютого Служба безпеки показала допит ОМОНівця з міста Новокузнецьк Кемеровської області Євгенія Плотнікова. Він розповів, що їх відправили з Сибіру до прикордоння Білорусі й України, і зранку 24 лютого відправили із завданням захоплювати Київ та боротися з опором цивільного населення.
- 26 лютого СБУ оприлюднила відеозаписи допитів ще двох ОМОНівців з Новокузнецька, один із них – підполковник Дмітрій Стахов. Вони розповіли версію подій, схожу із версією Плотнікова, що їх відправили зачищати українські міста услід за російськими окупаційними військами.