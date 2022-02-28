В Україні загинули десятки бійців росгвардії з Сибіру, відправили літак з трупами – росЗМІ

Джерела російських медіа твердять, що під Києвом загинув командир підрозділу росгвардії в Кемеровській області Константин Огій спільно з десятками бійців, і в Сибіру очікують на літак із їхніми трупами.

Джерело: сибірське медіа "Тайга.Инфо"

Деталі: Джерела журналістів твердять, що при спробі захоплення аеродрому в Гостомелі під Києвом загинуло щонайменше 42 бійців росгвардії спільно з командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования – ред.) по Кемеровській області полковником Костянтином Огієм. Він мав досвід бойових дій у Чечні та Афганістані.

Реклама:

Крім того, джерела російського медіа припускають, що втрати можуть бути більшими, бо невідома точна кількість загиблих і полонених ОМОНівців.

Підрозділи ОМОН та СОБР призначені для охорони громадського порядку в містах та переслідуванні злочинців. Проте їх, за даними джерел, використали для спроби захоплення військового аеродрому в битві зі Збройними Силами України.

У Кемеровській області очікують літак з тілами загиблих 28 лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, ані в російському міністерстві оборони, ані в росгвардії не відповіли на запити журналістів.

Передісторія: