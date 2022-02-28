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В Україні загинули десятки бійців росгвардії з Сибіру, відправили літак з трупами – росЗМІ

Денис КарловськийПонеділок, 28 лютого 2022, 10:08
В Україні загинули десятки бійців росгвардії з Сибіру, відправили літак з трупами – росЗМІ
Тіло російського окупанта лежить у снігу під Харковом 26 лютого. фото: getty images

Джерела російських медіа твердять, що під Києвом загинув командир підрозділу росгвардії в Кемеровській області Константин Огій спільно з десятками бійців, і в Сибіру очікують на літак із їхніми трупами.

Джерело: сибірське медіа "Тайга.Инфо"

Деталі: Джерела журналістів твердять, що при спробі захоплення аеродрому в Гостомелі під Києвом загинуло щонайменше 42 бійців росгвардії спільно з командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования – ред.) по Кемеровській області полковником Костянтином Огієм. Він мав досвід бойових дій у Чечні та Афганістані.

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Крім того, джерела російського медіа припускають, що втрати можуть бути більшими, бо невідома точна кількість загиблих і полонених ОМОНівців.

Підрозділи ОМОН та СОБР призначені для охорони громадського порядку в містах та переслідуванні злочинців. Проте їх, за даними джерел, використали для спроби захоплення військового аеродрому в битві зі Збройними Силами України.

У Кемеровській області очікують літак з тілами загиблих 28 лютого.

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Водночас, ані в російському міністерстві оборони, ані в росгвардії не відповіли на запити журналістів.

Передісторія: 

  • 25 лютого Служба безпеки показала допит ОМОНівця з міста Новокузнецьк Кемеровської області Євгенія Плотнікова. Він розповів, що їх відправили з Сибіру до прикордоння Білорусі й України, і зранку 24 лютого відправили із завданням захоплювати Київ та боротися з опором цивільного населення.
  • 26 лютого СБУ оприлюднила відеозаписи допитів ще двох ОМОНівців з Новокузнецька, один із них – підполковник Дмітрій Стахов. Вони розповіли версію подій, схожу із версією Плотнікова, що їх відправили зачищати українські міста услід за російськими окупаційними військами.

Теми: РосіявійнаСибірбойові дії
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