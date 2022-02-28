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В Украине погибли десятки бойцов росгвардии из Сибири, отправили самолет с трупами – росСМИ

Денис КарловскийПонедельник, 28 февраля 2022, 11:08

Источники российских медиа утверждают, что под Киевом погиб командир подразделения росгвардии в Кемеровской области Константин Огий совместно с десятками бойцов, и в Сибири ожидают самолет с их трупами.

Источник: сибирское медиа "Тайга.Инфо"

Детали: Источники журналистов утверждают, что при попытке захвата аэродрома в Гостомеле под Киевом погибли не менее 42 бойцов росгвардии совместно с командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования – ред.) по Кемеровской области полковником Константином Огием. У него был опыт боевых действий в Чечне и Афганистане.

Кроме того, источники российского медиа предполагают, что потери могут быть больше, потому что неизвестно точное количество погибших и пленных ОМОНовцев.

Подразделения ОМОН и СОБР предназначены для охраны общественного порядка в городах и преследования преступников. Однако их, по данным источников, использовали для попытки захвата военного аэродрома в битве с Вооруженными Силами Украины.

В Кемеровской области ждут самолет с телами погибших 28 февраля.

В то же время, ни в российском министерстве обороны, ни в росгвардии не ответили на запросы журналистов.

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Предыстория: 

  • 25 февраля Служба безопасности показала допрос ОМОНовца из города Новокузнецк Кемеровской области Евгения Плотникова. Он рассказал, что их отправили из Сибири в приграничные районы Беларуси и Украины, и утром 24 февраля отправили с задачей захватывать Киев и бороться с сопротивлением гражданского населения.
  • 26 февраля СБУ обнародовала видеозаписи допросов еще двух ОМОНовцев из Новокузнецка, один из них – подполковник Дмитрий Стахов. Они рассказали версию событий, схожую с версией Плотникова, что их отправили зачищать украинские города вслед за российскими оккупационными войсками.

Темы: РосcиявойнаСибирьбоевые действия
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