В Украине погибли десятки бойцов росгвардии из Сибири, отправили самолет с трупами – росСМИ
Источники российских медиа утверждают, что под Киевом погиб командир подразделения росгвардии в Кемеровской области Константин Огий совместно с десятками бойцов, и в Сибири ожидают самолет с их трупами.
Источник: сибирское медиа "Тайга.Инфо"
Детали: Источники журналистов утверждают, что при попытке захвата аэродрома в Гостомеле под Киевом погибли не менее 42 бойцов росгвардии совместно с командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования – ред.) по Кемеровской области полковником Константином Огием. У него был опыт боевых действий в Чечне и Афганистане.
Кроме того, источники российского медиа предполагают, что потери могут быть больше, потому что неизвестно точное количество погибших и пленных ОМОНовцев.
Подразделения ОМОН и СОБР предназначены для охраны общественного порядка в городах и преследования преступников. Однако их, по данным источников, использовали для попытки захвата военного аэродрома в битве с Вооруженными Силами Украины.
В Кемеровской области ждут самолет с телами погибших 28 февраля.
В то же время, ни в российском министерстве обороны, ни в росгвардии не ответили на запросы журналистов.
Предыстория:
- 25 февраля Служба безопасности показала допрос ОМОНовца из города Новокузнецк Кемеровской области Евгения Плотникова. Он рассказал, что их отправили из Сибири в приграничные районы Беларуси и Украины, и утром 24 февраля отправили с задачей захватывать Киев и бороться с сопротивлением гражданского населения.
- 26 февраля СБУ обнародовала видеозаписи допросов еще двух ОМОНовцев из Новокузнецка, один из них – подполковник Дмитрий Стахов. Они рассказали версию событий, схожую с версией Плотникова, что их отправили зачищать украинские города вслед за российскими оккупационными войсками.