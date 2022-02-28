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У Волновасі росіяни зробили геноцид, треба виходити – нардеп

Ольга Кириленко, Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 10:27

У Волновасі Донецької області зруйновано всю цивільну інфраструктуру, заявив народний депутат від партії "За майбутнє" Дмитро Лубінець і закликав мешканців ивходити з міста з білими прапорами. 

Джерело: Дмитро Лубінець у коментарі УП

Пряма мова: "У нас три дні Волноваху зносять – там немає ні світла, ні води. Я працюю з Денісовою, ми звертались до всіх міжнародних організацій. Ми просили, щоб та сторона погодила зелений коридор – жодної реакції немає. 

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Тому ми прийняли рішення, зробили все… виїжджають машинами, роблять білі прапори. у кого нема машин, виходять пішки.

У місті Волноваха на даних час зробили геноцид. зруйнували всю цивільну інфраструктуру".

Деталі: Пояснюючи свій заклик виходити з міста з білими прапорами Лубінець зазначив, що це узгоджено з українськими військовими та цивільної адміністрацією.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 9 ранку 28 лютого Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині – за ці міста тривають бої.

Теми: Донецька областьвійнаокупація
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