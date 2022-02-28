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В Волновахе россияне совершили геноцид, надо выходить – нардеп

Ольга Кириленко, Елена РощинаПонедельник, 28 февраля 2022, 11:27

В Волновахе Донецкой области разрушена вся гражданская инфраструктура, заявил народный депутат от партии "За мабутнє" Дмитрий Лубинец и призвал жителей выходить из города с белыми флагами.

Источник: Дмитрий Лубинец в комментарии УП

Прямая речь: "У нас три дня Волноваху сносят – там нет ни света, ни воды. Я работаю с Денисовой, мы обращались ко всем международным организациям. Мы просили, чтобы та сторона согласовала зеленый коридор – никакой реакции нет.

Потому мы приняли решение, сделали все… выезжают машинами, делают белые флаги. у кого нет машин, выходят пешком.

В городе Волноваха в настоящее время сделали геноцид. разрушили всю гражданскую инфраструктуру".

Детали: Объясняя свой призыв выходить из города с белыми флагами, Лубинец отметил, что это согласовано с украинскими военными и гражданской администрацией.

По состоянию на 9 утра 28 февраля Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области – за эти города продолжаются бои.

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Темы: Донецкая областьвойнаоккупация
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