У Путіна не захотіли відповідати на питання про загрози війни між РФ та НАТО

Спікер Володимира Путіна відмовився коментувати питання про те, чи можливе "зіткнення" між Росією та Північноатлантичним альянсом.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова спікера Путіна: "Без коментарів".

Деталі: Російське видання зазначає, що Дмитро Пєсков не став відповідати на "питання щодо загрози зіткнення" Росії та НАТО.

Під "зіткненням" мається на увазі війна, проте російська пропаганда постійно уникає використання цього слова. Так, війну з Україною вони продовжують називати "операцією".