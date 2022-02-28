У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО
Понедельник, 28 февраля 2022, 11:35
Спикер Владимира Путина отказался комментировать вопрос о том, возможно ли "столкновение" между Россией и Североатлантическим альянсом.
Источник: РИА Новости
Прямая речь спикера Путина Дмитрия Пескова: "Без комментариев".
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Детали: Российское издание отмечает, что Песков не стал отвечать на вопросы, касающиеся угрозы "столкновения" России и НАТО.
Под "столкновением" подразумевается война, однако российские СМИ постоянно избегают использования этого слова. Так, войну с Украиной они продолжают называть "операцией".