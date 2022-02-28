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У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО

Светлана КизиловаПонедельник, 28 февраля 2022, 12:35
Фото Getty Images

Спикер Владимира Путина отказался комментировать вопрос о том, возможно ли "столкновение" между Россией и Североатлантическим альянсом.

Источник: РИА Новости

Прямая речь спикера Путина Дмитрия Пескова: "Без комментариев".

Детали: Российское издание отмечает, что Песков не стал отвечать на вопросы, касающиеся угрозы "столкновения" России и НАТО.

Под "столкновением" подразумевается война, однако российские СМИ постоянно избегают использования этого слова. Так, войну с Украиной они продолжают называть "операцией".

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Темы: НАТОПутинРосcиявойна
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