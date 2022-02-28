Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Священику ПЦУ в окупованому Бердянську загрожує смертельна небезпека

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 12:08

В окупованому Бердянську родині священника Православної церкви України Олега Ніколаєва погрожують убивством.

Джерело: Ніколаєв у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Священник розповів, що йому та його дружині постійно надходять смс-повідомлення від колаборантів, які очолювали в Бердянську проросійські рухи.

Реклама:
 

Він оприлюднив скрін із перепискою з ворогом на своїй сторінці у Фейсбуці (сторінка наразі недоступна, скрін переписки додається).

Журналісти просять всі міжнародні організації стежити за ситуацією, а українських партизанів – спробувати його евакуювати.

Нагадаємо: У Бердянську російський військовий застрелив чоловіка за відмову дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ.

ВІДЕО ДНЯ

28 лютого в тимчасово окупованому Росією Бердянську мешканці вийшли на мітинг за Україну. Перед ворожими танками люди кричать "Смерть ворогам!", "Путін х..йло!" і "Банду геть!".

Теми: війнаБердянськ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Суд заарештував на 2 місяці полтавського фітнес-тренера, який ображав військових
Буданов: Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років
Атака на аеродром у Пскові була з РФ: ЗМІ показали момент удару
Останні новини
07:51
фотоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: