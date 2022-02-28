Священику ПЦУ в окупованому Бердянську загрожує смертельна небезпека

В окупованому Бердянську родині священника Православної церкви України Олега Ніколаєва погрожують убивством.

Джерело: Ніколаєв у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Священник розповів, що йому та його дружині постійно надходять смс-повідомлення від колаборантів, які очолювали в Бердянську проросійські рухи.

Він оприлюднив скрін із перепискою з ворогом на своїй сторінці у Фейсбуці (сторінка наразі недоступна, скрін переписки додається).

Журналісти просять всі міжнародні організації стежити за ситуацією, а українських партизанів – спробувати його евакуювати.

Нагадаємо: У Бердянську російський військовий застрелив чоловіка за відмову дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ.

28 лютого в тимчасово окупованому Росією Бердянську мешканці вийшли на мітинг за Україну. Перед ворожими танками люди кричать "Смерть ворогам!", "Путін х..йло!" і "Банду геть!".