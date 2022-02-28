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Священнику ПЦУ в оккупированном Бердянске грозит смертельная опасность

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 13:08

В оккупированном Бердянске семье священника Православной церкви Украины Олега Николаева угрожают убийством.

Источник: Николаев в комментарии "Укринформу"

Детали: Священник рассказал, что ему и его жене постоянно поступают смс-сообщения от коллаборантов, возглавлявших в Бердянске пророссийские движения.

 

Он обнародовал скрин с перепиской с врагом на своей странице в Facebook (страница сейчас недоступна, скрин переписки прилагается).

Журналисты просят все международные организации следить за ситуацией, а украинских партизан – попытаться его эвакуировать.

Напомним: В Бердянске российский военный застрелил мужчину за отказ дать ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ.

28 февраля во временно оккупированном Россией Бердянске жители вышли на митинг за Украину. Перед вражескими танками люди кричат "Смерть врагам!", "Путин х..йло!" и "Банду геть!".

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Темы: войнаБердянск
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