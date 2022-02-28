Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ахтырке оккупанты попали в нефтебазу

Денис КарловскийПонедельник, 28 февраля 2022, 12:11
В Ахтырке оккупанты попали в нефтебазу

В результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов на нефтебазе под Ахтыркой на Сумщине.

Источник: telegram-канал главы Сумской военной администрации Дмитрия Живицкого

Детали: На видео, которое распространил Живицкий, виден сильный огонь с густым черным дымом.

Реклама:

Оккупанты попали в нефтебазу около 12:30.

Как раз перед этим в Ахтырке объявили сигнал воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Ранее оккупанты уничтожили нефтебазу в Василькове под Киевом.

Темы: Сумская областьвойнаРосcиябоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Сумская область
Россияне били по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
Россия за день 30 раз обстреляла приграничье Сумщины
Приграничье Сумщины в субботу обстреливали более 20 раз, есть погибший
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: