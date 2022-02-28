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В Ахтырке оккупанты попали в нефтебазу

Денис КарловскийПонедельник, 28 февраля 2022, 13:11

В результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов на нефтебазе под Ахтыркой на Сумщине.

Источник: telegram-канал главы Сумской военной администрации Дмитрия Живицкого

Детали: На видео, которое распространил Живицкий, виден сильный огонь с густым черным дымом.

Оккупанты попали в нефтебазу около 12:30.

Как раз перед этим в Ахтырке объявили сигнал воздушной тревоги.

Что было раньше: Ранее оккупанты уничтожили нефтебазу в Василькове под Киевом.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcиябоевые действия
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