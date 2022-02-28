В Ахтырке оккупанты попали в нефтебазу

В результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов на нефтебазе под Ахтыркой на Сумщине.

Источник: telegram-канал главы Сумской военной администрации Дмитрия Живицкого

Детали: На видео, которое распространил Живицкий, виден сильный огонь с густым черным дымом.

Оккупанты попали в нефтебазу около 12:30.

Как раз перед этим в Ахтырке объявили сигнал воздушной тревоги.

Что было раньше: Ранее оккупанты уничтожили нефтебазу в Василькове под Киевом.