В Ахтырке оккупанты попали в нефтебазу
Понедельник, 28 февраля 2022, 12:11
В результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов на нефтебазе под Ахтыркой на Сумщине.
Источник: telegram-канал главы Сумской военной администрации Дмитрия Живицкого
Детали: На видео, которое распространил Живицкий, виден сильный огонь с густым черным дымом.
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Оккупанты попали в нефтебазу около 12:30.
Как раз перед этим в Ахтырке объявили сигнал воздушной тревоги.
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Что было раньше: Ранее оккупанты уничтожили нефтебазу в Василькове под Киевом.