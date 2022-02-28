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За статтею "держзрада" затримали мера міста на Харківщині

Роман ПетренкоПонеділок, 28 лютого 2022, 13:49
За статтею держзрада затримали мера міста на Харківщині
сбу, фото ілюстративне

За статтею "Державна зрада" затримані мер Південного Харківської області, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор.

Джерело: глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у Facebook

Пряма мова Синєгубова: "28 лютого пройшла спецоперація військових.

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Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за Статтею "Державна зрада".

Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!

Військові попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: "розстрілювати будуть на місці".

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Нагадаємо: Міський голова іншого міста в області, Куп'янська, Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

Теми: Харківська областьдержзрадавійнаРосія
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