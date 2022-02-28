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По статье "госизмена" задержали мэр города в Харьковской области

Роман ПетренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 14:49
сбу, фото иллюстративное

По статье "Государственная измена" задержаны мэр Южного Харьковской области, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Facebook

Прямая речь Синегубова: 28 февраля прошла спецоперация военных.

Задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена".

Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет переговоры с врагом!

Военные предупреждают, что задержкой они проявили лояльность. Цитата: "Расстреливать будут на месте".

Напомним: Мэр другого города в области, Купянска, Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

Темы: Харьковская областьгосизменавойнаРосcия
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