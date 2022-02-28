Тысячи иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион – Минобороны
Понедельник, 28 февраля 2022, 15:10
У Украины уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, которые хотят вступить в Интернациональный легион для защиты Украины от России.
Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook
Дословно: "Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – Интернациональный легион.
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У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима".
Что предшествовало: 27 февраля президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, которое будет комплектоваться иностранцами, готовыми вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.