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На Харківщині справжній геноцид, гинуть десятки мирних – голова області

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 16:12
Олег Синєгубов, скриншот з відео

У результаті ворожих обстрілів житлових районів Харкова гинуть десятки мирних жителів.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у TelegramДСНС 

Пряма мова Синєгубова: "Те, що зараз відбувається у Харкові, – це військовий злочин! Це геноцид Українського народу.

Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю".

Деталі: За словами голови облВА, російський ворог обстрілює житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни.

Наразі тривають обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь.  

Через це влада не може вчасно задіювати рятувальні служби та ліквідовувати наслідки.

За словами Синєгубова, станом на 16:00 у Харкові 11 загиблих і десятки поранених.

За даними ДСНС, після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшло 31 особа з пораненнями різного ступеня тяжкості. Одна жінка померла.

Повідомляється, що обстріл закінчився нещодавно, тому кількість поранених і загиблих може змінитися.

Усього за останню добу у Харкові до лікарень доправили 44 поранених, 7 з них померли.

Передісторія: 

Теми: ХарківХарківська областьРосіявійна
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