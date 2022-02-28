На Харківщині справжній геноцид, гинуть десятки мирних – голова області

У результаті ворожих обстрілів житлових районів Харкова гинуть десятки мирних жителів.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС

Пряма мова Синєгубова: "Те, що зараз відбувається у Харкові, – це військовий злочин! Це геноцид Українського народу.

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Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю".

Деталі: За словами голови облВА, російський ворог обстрілює житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни.

Наразі тривають обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь.

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Через це влада не може вчасно задіювати рятувальні служби та ліквідовувати наслідки.

За словами Синєгубова, станом на 16:00 у Харкові 11 загиблих і десятки поранених.

За даними ДСНС, після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшло 31 особа з пораненнями різного ступеня тяжкості. Одна жінка померла.

Повідомляється, що обстріл закінчився нещодавно, тому кількість поранених і загиблих може змінитися.

Усього за останню добу у Харкові до лікарень доправили 44 поранених, 7 з них померли.

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