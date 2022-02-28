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На Харьковщине настоящий геноцид, гибнут десятки мирных – глава области

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 15:12
На Харьковщине настоящий геноцид, гибнут десятки мирных – глава области
Олег Синегубов, скриншот с видео

В результате вражеских обстрелов жилых районов Харькова гибнут десятки мирных жителей.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в TelegramГСЧС

Прямая речь Синегубова: "То, что сейчас происходит в Харькове, – это военное преступление! Это геноцид Украинского народа.

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Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это грех. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие".

Детали: По словам председателя облВА, российский враг обстреливает жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры, где нет позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне.

В настоящее время продолжаются обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлополь.

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Поэтому власти не могут вовремя задействовать спасательные службы и ликвидировать последствия.

По словам Синегубова, по состоянию на 16:00 в Харькове 11 погибших и десятки раненых.

По данным ГСЧС, после последнего обстрела города Харькова в больницы поступил 31 человек с ранениями разной степени тяжести. Одна женщина скончалась.

Сообщается, что обстрел закончился недавно, поэтому количество раненых и погибших может измениться.

Всего за последние сутки в Харькове в больницы доставили 44 раненых, 7 из них умерли.

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Темы: ХарьковХарьковская областьРосcиявойна
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