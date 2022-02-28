100 тисяч гривень військовим – Кабмін ухвалив постанову

Україна платитиме військовослужбовцям, які захищають країну, по 100 тисяч гривень на місяць, а сімям загиблих – одноразово 15 мільйонів гривень.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков з посиланням на рішення Кабміну від 28 лютого

Пряма мова Резнікова: "Хочу повторити слова президента: це робиться не для того, щоб нам сказали "дякую". Це робиться, щоб наші захисники і захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має гідно платити за цю важливу роботу".

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Деталі: Згідно з рішенням, в умовах воєнного стану військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку, Держспецтранспорту, особам рядового і начальницького складу ДСНС та поліцейським, виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень на місяць.

Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень на місяць (пропорційно до часу участі у таких діях та заходах).

Сім’ям військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачуватимуть одноразову допомога в розмірі 15 мільйонів гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

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