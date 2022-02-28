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100 тысяч гривен военным – Кабмин принял постановление

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 15:55
100 тысяч гривен военным – Кабмин принял постановление
Фото Минобороны

Украина будет платить военнослужащим, защищающим страну, по 100 тысяч гривен в месяц, а семьям погибших – однократно 15 миллионов гривен.

Источник: министр обороны Алексей Резников со ссылкой на решение Кабмина от 28 февраля

Прямая речь Резникова: "Хочу повторить слова президента: это делается не для того, чтобы нам сказали "спасибо". Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу".

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Детали: Согласно решению, в условиях военного положения военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи, Госспецтранспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейским будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен в месяц.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в месяц (пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях).

Семьям военнослужащих, погибших в этой войне, будут выплачивать одноразовую помощь в размере 15 миллионов гривен, которая распределяется равными долями на всех получателей.

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Предыстория: 

  • 27 февраля президент Владимир Зеленский пообещал, что военнослужащим, держащим в руках оружие, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц.

Темы: РезниковВооруженные силывойназарплаты
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