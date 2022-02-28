За добу західний кордон України перетинають 120 тисяч людей

Упродовж доби 27 лютого державний кордон України із країнами ЄС на Заході перетнуло понад 120 тисяч людей.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Більше 120 тисяч осіб перетнули державний кордон України на західній ділянці минулої доби. Додамо, що до загострення гуманітарної ситуації пасажиропотік був на рівні 50 тисяч осіб.

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110 тисяч громадян оформлені прикордонниками на виїзд з України, з яких майже 90 тисяч українці.

При цьому найбільший пасажиропотік відбувається на польській ділянці, минулої доби – 68 тисяч осіб".

Деталі: Прикордонники сказали, що для швидшого оформлення на кордоні вони спростили порядок перетину кордон, насамперед для жінок і дітей. Зокрема зменшили кількість документів, які потрібно обов’язково мати для перетину кордону.

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На всіх ділянках кордону дозволили перетин кордону пішки. На кордоні з Угорщиною відкрили два додаткових пункти перетину кордону, які працюють цілодобово.

У пресслужбі ДПСУ спростували, що буцімто встановлено обмеження на виїзд іноземців.

Водночас, усіх оформлюють по черзі, а тому громадяни повинні самі стежити за завантаженістю прикордонних пунктів. У ДПСУ закликали стежити за чергами та завантаженістю пунктів на кордоні на цій сторінці.

Фото: пресслужба ДПСУ

Що було раніше: Раніше 28 лютого "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди зі Львова до польського кордону.