За добу західний кордон України перетинають 120 тисяч людей

Упродовж доби 27 лютого державний кордон України із країнами ЄС на Заході перетнуло понад 120 тисяч людей.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Більше 120 тисяч осіб перетнули державний кордон України на західній ділянці минулої доби. Додамо, що до загострення гуманітарної ситуації пасажиропотік був на рівні 50 тисяч осіб.

110 тисяч громадян оформлені прикордонниками на виїзд з України, з яких майже 90 тисяч українці.

При цьому найбільший пасажиропотік відбувається на польській ділянці, минулої доби – 68 тисяч осіб".

Деталі: Прикордонники сказали, що для швидшого оформлення на кордоні вони спростили порядок перетину кордон, насамперед для жінок і дітей. Зокрема зменшили кількість документів, які потрібно обов’язково мати для перетину кордону.

На всіх ділянках кордону дозволили перетин кордону пішки. На кордоні з Угорщиною відкрили два додаткових пункти перетину кордону, які працюють цілодобово.

У пресслужбі ДПСУ спростували, що буцімто встановлено обмеження на виїзд іноземців.

Водночас, усіх оформлюють по черзі, а тому громадяни повинні самі стежити за завантаженістю прикордонних пунктів. У ДПСУ закликали стежити за чергами та завантаженістю пунктів на кордоні на цій сторінці.

Фото: пресслужба ДПСУ

Що було раніше: Раніше 28 лютого "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди зі Львова до польського кордону.