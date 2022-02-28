За сутки западную границу Украины пересекают 120 тысяч человек

За сутки 27 февраля государственную границу Украины со странами ЕС на Западе пересекли более 120 тысяч человек.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Более 120 тысяч человек пересекли государственную границу Украины на западном участке прошедших суток. До обострения гуманитарной ситуации пассажиропоток был на уровне 50 тысяч человек.

110 тысяч граждан оформлены пограничниками на выезд из Украины, из которых около 90 тысяч украинцы.

При этом самый большой пассажиропоток происходит на польском участке, за прошедшие сутки – 68 тысяч человек".

Детали: Пограничники сказали, что для более быстрого оформления на границе они упростили порядок пересечения границы, прежде всего для женщин и детей. В частности, уменьшили количество документов, которые нужно обязательно иметь для пересечения границы.

На всех участках границы разрешили пересечение границы пешком. На границе с Венгрией открыли два дополнительных пункта пересечения границы, работающих круглосуточно.

В пресс-службе ГПСУ опровергли, что установлены ограничения на выезд иностранцев.

В то же время всех оформляют поочередно, поэтому граждане должны сами следить за загруженностью пограничных пунктов. В ГНСУ призвали следить за очередями и загруженностью пунктов на границе на этой странице.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Что было раньше: Ранее 28 февраля "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Львова на польскую границу.