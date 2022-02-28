За сутки западную границу Украины пересекают 120 тысяч человек

За сутки 27 февраля государственную границу Украины со странами ЕС на Западе пересекли более 120 тысяч человек.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Более 120 тысяч человек пересекли государственную границу Украины на западном участке прошедших суток. До обострения гуманитарной ситуации пассажиропоток был на уровне 50 тысяч человек.

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110 тысяч граждан оформлены пограничниками на выезд из Украины, из которых около 90 тысяч украинцы.

При этом самый большой пассажиропоток происходит на польском участке, за прошедшие сутки – 68 тысяч человек".

Детали: Пограничники сказали, что для более быстрого оформления на границе они упростили порядок пересечения границы, прежде всего для женщин и детей. В частности, уменьшили количество документов, которые нужно обязательно иметь для пересечения границы.

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На всех участках границы разрешили пересечение границы пешком. На границе с Венгрией открыли два дополнительных пункта пересечения границы, работающих круглосуточно.

В пресс-службе ГПСУ опровергли, что установлены ограничения на выезд иностранцев.

В то же время всех оформляют поочередно, поэтому граждане должны сами следить за загруженностью пограничных пунктов. В ГНСУ призвали следить за очередями и загруженностью пунктов на границе на этой странице.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Что было раньше: Ранее 28 февраля "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Львова на польскую границу.