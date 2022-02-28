Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки западную границу Украины пересекают 120 тысяч человек

Денис КарловскийПонедельник, 28 февраля 2022, 17:54

За сутки 27 февраля государственную границу Украины со странами ЕС на Западе пересекли более 120 тысяч человек.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Более 120 тысяч человек пересекли государственную границу Украины на западном участке прошедших суток. До обострения гуманитарной ситуации пассажиропоток был на уровне 50 тысяч человек.

110 тысяч граждан оформлены пограничниками на выезд из Украины, из которых около 90 тысяч украинцы.

При этом самый большой пассажиропоток происходит на польском участке, за прошедшие сутки – 68 тысяч человек".

Детали: Пограничники сказали, что для более быстрого оформления на границе они упростили порядок пересечения границы, прежде всего для женщин и детей. В частности, уменьшили количество документов, которые нужно обязательно иметь для пересечения границы.

На всех участках границы разрешили пересечение границы пешком. На границе с Венгрией открыли два дополнительных пункта пересечения границы, работающих круглосуточно.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В пресс-службе ГПСУ опровергли, что установлены ограничения на выезд иностранцев.

В то же время всех оформляют поочередно, поэтому граждане должны сами следить за загруженностью пограничных пунктов. В ГНСУ призвали следить за очередями и загруженностью пунктов на границе на этой странице.

 
Фото: пресс-служба ГПСУ

Что было раньше: Ранее 28 февраля "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Львова на польскую границу.

Темы: границабеженцыПольшаПограничная служба
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВраг нанес ракетный удар по объекту под Винницей

видеоБомбардировка гражданских была запланирована – Зеленский о документах и ​​картах пленных

Фото, ВидеоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

видеоВ оккупированной Новой Каховке многотысячный митинг с украинскими флагами

фото, видеоРоссияне обстреливают из минометов жителей Ирпеня, которые убегают – погибла семья

Киев ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля – Арестович

Все новости...
граница
На станции Чоп создали хаб для украинцев, направляющихся в ЕС
Пограничники рассказали, на какие КПП ехать беженцам из Украины
С 28 февраля закрываются все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью
Последние новости
14:57
"Слуги" хотят лично выводить людей по "коридорам" и приглашают иностранцев
14:56
Образовательный омбудсмен объяснил, какими должны быть зарплаты у педагогов во время войны
14:45
Зеленский - миру: Закройте небо. Или тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали?
14:42
документВенедиктова сообщила Киве о подозрении в госизмене
14:35
Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся
14:32
Нацбанк передал на армию уже 6 миллиардов
14:31
видеоЗеленский об ударе врага по мирной Виннице: Полностью разрушен аэропорт
14:25
Из Лисичанска в воскресение отправится эвакуационный поезд – ОГА
14:13
В России скоро будет хуже, чем в КНДР, ждем внутреннего фронта в РФ – Кулеба
14:13
Окупать повредили газопровод Донецк-Мариуполь, люди будут без газа – глава области
Все новости...