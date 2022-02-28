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Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Мазуренко Альона Понеділок, 28 лютого 2022, 17:59
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Джерело: заступник керівника ОП Андрій Сибіга у Facebook

Пряма мова: "Щойно президент України В.Зеленський підписав історичний документ - заявку на членство України в Європейському Союзі.

Разом із Головою ВРУ Р.Стефанчуком та Прем’єр-міністром країни Д.Шмигалем підписано також Спільну заяву.

Документи вже по дорозі в Брюcсель".

Пряма мова Зеленського: "Підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Впевнений, що це реально".

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Деталі: Відповідно до процедури, заявка на членство у ЄС повинна бути направлена головуванню Ради Євросоюзу. Зараз Раду очолює Франція.

Процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.

Передісторія: 

  • Зранку 28 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до Європейського Союзу щодо приєднання України за спецпроцедурою. За його словами, українці заслуговують на членство в ЄС.
  • Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.
  • Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.
  • Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".
 
 

Теми: УкраїнаЄСЗеленський
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