Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Джерело: заступник керівника ОП Андрій Сибіга у Facebook

Пряма мова: "Щойно президент України В.Зеленський підписав історичний документ - заявку на членство України в Європейському Союзі.

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Разом із Головою ВРУ Р.Стефанчуком та Прем’єр-міністром країни Д.Шмигалем підписано також Спільну заяву.

Документи вже по дорозі в Брюcсель".

Пряма мова Зеленського: "Підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Впевнений, що це реально".

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Деталі: Відповідно до процедури, заявка на членство у ЄС повинна бути направлена головуванню Ради Євросоюзу. Зараз Раду очолює Франція.

Процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.

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