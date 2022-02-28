Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Источник: заместитель руководителя ОП Андрей Сибига в Facebook

Прямая речь: "Только что президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

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Вместе с главой ВРУ Р.Стефанчуком и премьер-министром страны Д.Шмигалем подписано также Совместное заявление.

Документы уже на пути в Брюссель".

Прямая речь Зеленского: "Подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это реально".

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Детали: Согласно процедуре заявка на членство в ЕС должна быть направлена ​​председательству Совета Евросоюза. Сейчас Совет возглавляет Франция.

Процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз - это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.

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