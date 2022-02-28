Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Источник: заместитель руководителя ОП Андрей Сибига в Facebook
Прямая речь: "Только что президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Вместе с главой ВРУ Р.Стефанчуком и премьер-министром страны Д.Шмигалем подписано также Совместное заявление.
Документы уже на пути в Брюссель".
Прямая речь Зеленского: "Подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это реально".
Детали: Согласно процедуре заявка на членство в ЕС должна быть направлена председательству Совета Евросоюза. Сейчас Совет возглавляет Франция.
Процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз - это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.
Предыстория:
- Утром 28 февраля президент Владимир Зеленский обратился в Европейский Союз относительно присоединения Украины за спецпроцедурой. По его словам, украинцы заслуживают членства в ЕС.
- После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.
- Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.
- Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".