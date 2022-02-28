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Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Мазуренко Алена Понедельник, 28 февраля 2022, 17:59
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Источник: заместитель руководителя ОП Андрей Сибига в Facebook

Прямая речь: "Только что президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Вместе с главой ВРУ Р.Стефанчуком и премьер-министром страны Д.Шмигалем подписано также Совместное заявление.

Документы уже на пути в Брюссель".

Прямая речь Зеленского: "Подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это реально".

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Детали: Согласно процедуре заявка на членство в ЕС должна быть направлена ​​председательству Совета Евросоюза. Сейчас Совет возглавляет Франция.

Процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз - это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.

Предыстория:

  • Утром 28 февраля президент Владимир Зеленский обратился в Европейский Союз относительно присоединения Украины за спецпроцедурой. По его словам, украинцы заслуживают членства в ЕС.
  • После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.
  • Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.
  • Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".
 
 

Темы: УкраинаЕСЗеленский
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