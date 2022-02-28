Зеленский вернул Баканову Малюка

Президент Владимир Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя главы Службы безопасности Украины.

Источник: указ №77 от 28 февраля на сайте главы государства

Детали: Этому предшествовало распоряжение Кабмина от 27 февраля об уходе Малюка с должности заместителя главы МВД Монастырского, на которую он был назначен без мало 2 недели назад.

Примечательно, что, по данным из открытых источников, 28 февраля у Малюка день рождения – ему исполнилось 38 лет.

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