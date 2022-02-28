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Зеленский вернул Баканову Малюка

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 17:00
Зеленский вернул Баканову Малюка
ВАСИЛИЙ МАЛЮК. ФОТО С САЙТА ANTIKOR

Президент Владимир Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя главы Службы безопасности Украины.

Источник: указ №77 от 28 февраля на сайте главы государства

Детали: Этому предшествовало распоряжение Кабмина от 27 февраля об уходе Малюка с должности заместителя главы МВД Монастырского, на которую он был назначен без мало 2 недели назад.

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Примечательно, что, по данным из открытых источников, 28 февраля у Малюка день рождения – ему исполнилось 38 лет.

Предыстория:

  • 21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
  • В начале сентября "Украинская правда" зафиксировала Малюка среди гостей дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

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Темы: СБУЗеленский
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