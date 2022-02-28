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Порошенко привітав Зеленського із заявкою в ЄС та звернувся до партнерів

Роман ПетренкоПонеділок, 28 лютого 2022, 19:27
ПОРОШЕНКО У ВАРШАВІ 16 СІЧНЯ, ФОТО СЕВГІЛЬ МУСАЄВОЇ, УП

П’ятий президент Петро Порошенко привітав рішення чинного глави держави Володимира Зеленського, який підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова Порошенка: "Я, як президент, який підписав Угоду про асоціацію з ЄС та закріпив євроінтеграційний курс у Конституції, я вітаю рішення шостого президента Володимира Зеленського офіційно подати заявку України на членство в Європейському Союзі!

Особлива ситуація вимагає особливих рішень. Закликаю європейських лідерів невідкладно розглянути заявку України та розпочати процес передвступних переговорів.

Україна в Євросоюзі — найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу".

Нагадаємо: Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Теми: ПорошенкоЗеленськийЄС
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