Порошенко привітав Зеленського із заявкою в ЄС та звернувся до партнерів

П’ятий президент Петро Порошенко привітав рішення чинного глави держави Володимира Зеленського, який підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова Порошенка: "Я, як президент, який підписав Угоду про асоціацію з ЄС та закріпив євроінтеграційний курс у Конституції, я вітаю рішення шостого президента Володимира Зеленського офіційно подати заявку України на членство в Європейському Союзі!

Особлива ситуація вимагає особливих рішень. Закликаю європейських лідерів невідкладно розглянути заявку України та розпочати процес передвступних переговорів.

Україна в Євросоюзі — найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу".

Нагадаємо: Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.