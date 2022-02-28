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Порошенко поздравил Зеленского с заявкой в ​​ЕС и обратился к партнерам

Роман ПетренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 19:27
ПОРОШЕНКО В ВАРШАВЕ 16 ЯНВАРЯ, ФОТО СЕВГИЛЬ МУСАЕВОЙ, УП

Пятый президент Петр Порошенко приветствовал решение действующего главы государства Владимира Зеленского, подписавшего заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь Порошенко: "Я как президент, подписавший Соглашение об ассоциации с ЕС и закрепивший евроинтеграционный курс в Конституции, я приветствую решение шестого президента Владимира Зеленского официально подать заявку Украины на членство в Европейском Союзе!

Особая ситуация требует особых решений. Призываю европейских лидеров безотлагательно рассмотреть заявку Украины и начать процесс предвступительных переговоров.

Украина в Евросоюзе – лучшая гарантия независимости и благосостояния украинского народа".

Напомним: Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Темы: ПорошенкоЗеленскийЕС
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