У Києві подовжили комендантську годину

Військовий стоїть на тлі звернення до російських окупантів на Майдані Незалежності в Києві 28 лютого. Фото: getty images

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що комендантська година в Києві з 28 лютого триватиме з 20 до 7 години.

Джерело: facebook-сторінка Кличка

Пряма мова Кличка: "Ситуація в столиці складна і напружена.

Ми будемо оборонятися. Київ – це серце України, і ми його нікому не віддамо! Не віддамо ми нашу неньку-Україну!

Відстоїмо разом! Слава Україні!"

Деталі: Комендантська година в Києві з 1 березня буде з 20:00 до 7:00.

Громадський транспорт буде працювати з 8 до 19 години, з відхиленням від графіку та визначеними маршрутами. Аптеки та продуктові крамниці також відчинені з 8 до 19 години.

Пересуватися пішки під час комендантської години – суворо заборонено, на авто – лише з перепусткою військового коменданта Києва.

Із 1 березня також в Києві заборонений продаж алкогольних напоїв.

Міський голова звернувся до власників мереж аптек та продуктових магазинів не підвищувати ціни на товари першої необхідності, бо, за його словами, це "не краще, ніж мародерство".

Що було раніше: Опівдні 28 лютого Кличко заявив, що ситуація в Києві залишається під контролем Збройних Сил, хоча вночі тривали сутички між українськими захисниками та російськими диверсантами. Він пообіцяв, що захисники Києав будуть знищувати мародерів на місці.