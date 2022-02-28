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В Киеве продлили комендантский час

Понедельник, 28 февраля 2022, 18:52
В Киеве продлили комендантский час
Военный стоит на фоне обращения к русским оккупантам на Майдане Независимости в центре Киева. Фото: getty images

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве с 28 февраля продлен с 20 до 7 часов.

Источник: facebook-страница Кличко

Прямая речь Кличко: "Ситуация в столице сложная и напряженная.

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Мы будем обороняться. Киев – это сердце Украины, и мы его никому не отдадим! Не отдадим мы нашу маму-Украину!

Отстоим вместе! Слава Украине!"

Детали: Комендантский час в Киеве с 1 марта будет действовать с 20:00 до 7:00.

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Общественный транспорт будет работать с 8 до 19 часов, с отклонением от графика и определенными маршрутами.

Передвигаться пешком во время комендантского часа – строго запрещено, на авто – только с пропуском военного коменданта Киева.

С 1 марта также в Киеве запрещена продажа алкогольных напитков.

Городской голова обратился к владельцам сетей аптек и продуктовых магазинов не повышать цены на товары первой необходимости, потому что, по его словам, это "не лучше мародерства".

Что было раньше: В полдень 28 февраля Кличко заявил, что ситуация в Киеве остается под контролем Вооруженных Сил, хотя ночью шли стычки между украинскими защитниками и российскими диверсантами. Кроме того, мэр пообещал, что защитники Киева будут уничтожать мародеров на месте.

Темы: КиевВоенное положениеВиталий Кличковойна
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