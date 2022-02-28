Київ продовжує тримати оборону, вночі були перестрілки – Кличко

Дим від снарядів російських окупантів у Києві 27 лютого. Фото: getty images

Київський міський голова Віталій Кличко прокоментував, що ситуацію в Києві контролюють підзрозділи Збройних Сил Україна та територіальної оборони, але вночі були зіткнення та перестрілка з диверсійними групами окупантів.

Джерело: facebook-сторінка Кличка

Пряма мова Кличка: "Вночі знову були зіткнення і перестрілки. Наші бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп.

Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ.

Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози.

І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження!

Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових!

Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста!"

Деталі: Кличко запевнив, що лікарні працюють у режимі воєнного стану, і приймають усіх, хто звертається по екстренну допомогу.

Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють та перебувають під захистом українських бійців.

Підземні станції метрополітену використовують як об’єкти укриття.

Водночас, громадський транспорт буде курсувати в скороченому складі, окрім годин, коли діє комендантська година. Під час комендантської години нікому не можна перебувати на вулицях, за винятком потреби сховатися в укритті.

Водіїв автівок попередили не користуватися смугою для громтранспорту, бо її використовують військові, карети швидкої допомоги та авто правоохоронців.

Кличко нагадав, що в столиці працює гуманітарний штаб, де кияни можуть отримати воду, їжу та засоби гігієни.

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