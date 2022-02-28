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Київ продовжує тримати оборону, вночі були перестрілки – Кличко

Денис КарловськийПонеділок, 28 лютого 2022, 12:46
Дим від снарядів російських окупантів у Києві 27 лютого. Фото: getty images

Київський міський голова Віталій Кличко прокоментував, що ситуацію в Києві контролюють підзрозділи Збройних Сил Україна та територіальної оборони, але вночі були зіткнення та перестрілка з диверсійними групами окупантів.

Джерело: facebook-сторінка Кличка

Пряма мова Кличка: "Вночі знову були зіткнення і перестрілки. Наші бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп.

Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ.

Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. 

І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження!

Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових!

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Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста!"

Деталі: Кличко запевнив, що лікарні працюють у режимі воєнного стану, і приймають усіх, хто звертається по екстренну допомогу.

Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють та перебувають під захистом українських бійців.

Підземні станції метрополітену використовують як об’єкти укриття.

Водночас, громадський транспорт буде курсувати в скороченому складі, окрім годин, коли діє комендантська година. Під час комендантської години нікому не можна перебувати на вулицях, за винятком потреби сховатися в укритті.

Водіїв автівок попередили не користуватися смугою для громтранспорту, бо її використовують військові, карети швидкої допомоги та авто правоохоронців.

Кличко нагадав, що в столиці працює гуманітарний штаб, де кияни можуть отримати воду, їжу та засоби гігієни.

Передісторія: 

  • Після 8 години ранку 28 лютого в Києві почали працювати продуктові супермаркети і громадський транспорт. Також відновили роботу поїзди метрополітену, але не на всіх станціях та з інтервалом руху 40 хвилин.
  • Українське військове командування зазначило, що проти ночі 28 лютого російські загарбники продовжували спроби прориву військовою технікою до центру столиці, але всі спроби зазнали невдачі. Російські окупанти деморалізовані.

Теми: КиїввійнаРосіяВіталій Кличко
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