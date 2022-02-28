Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від обстрілу Росією Харкова 9 людей загинули та 37 поранені – мер

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 19:17
Від обстрілу Росією Харкова 9 людей загинули та 37 поранені – мер
Ігор Терехов, фото з Facebook

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова загинуло 9 людей і 37 дістали поранень, у тому числі 3 дитини.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у зверненні

Реклама:

Пряма мова: "За сьогодні 37 поранених, з яких 3 дитини.

Вийшли люди, 4 людей, із бомбосховища набрати води й загинули. Сім'я – двоє дорослих та троє дітей – живцем згоріли в машині".

Деталі: Терехов зазначив, що Харків уперше пережив подібне за свою багаторічну історію – "снаряди, які потрапляли в житлові будинки, вбивши та скалічивши мирних жителів".

ВІДЕО ДНЯ

Він повідомив, що партнери, зокрема закордонні, починають надавати місту гуманітарну допомогу, зокрема з продуктами харчування, засобами гігієни, миючими засобами, дитячим харчуванням.

"Ми сьогодні починаємо організовувати великі логістичні склади, на яких акумулюватимемо продукти і роздаватимемо їх людям", - пообіцяв Терехов.

"І ми обов'язково переможемо. Харків тримається і триматиметься. Перемога буде за нами!", - сказав він.

Що передувало: Російські військові у понеділок масовано обстріляли житлові квартали Харкова з "Градів".

Теми: ХарківвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
07:51
фотоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: