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Від обстрілу Росією Харкова 9 людей загинули та 37 поранені – мер

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 20:17
Ігор Терехов, фото з Facebook

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова загинуло 9 людей і 37 дістали поранень, у тому числі 3 дитини.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у зверненні

Пряма мова: "За сьогодні 37 поранених, з яких 3 дитини.

Вийшли люди, 4 людей, із бомбосховища набрати води й загинули. Сім'я – двоє дорослих та троє дітей – живцем згоріли в машині".

Деталі: Терехов зазначив, що Харків уперше пережив подібне за свою багаторічну історію – "снаряди, які потрапляли в житлові будинки, вбивши та скалічивши мирних жителів".

Він повідомив, що партнери, зокрема закордонні, починають надавати місту гуманітарну допомогу, зокрема з продуктами харчування, засобами гігієни, миючими засобами, дитячим харчуванням.

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"Ми сьогодні починаємо організовувати великі логістичні склади, на яких акумулюватимемо продукти і роздаватимемо їх людям", - пообіцяв Терехов.

"І ми обов'язково переможемо. Харків тримається і триматиметься. Перемога буде за нами!", - сказав він.

Що передувало: Російські військові у понеділок масовано обстріляли житлові квартали Харкова з "Градів".

Теми: ХарківвійнаРосія
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