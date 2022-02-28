Від обстрілу Росією Харкова 9 людей загинули та 37 поранені – мер

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова загинуло 9 людей і 37 дістали поранень, у тому числі 3 дитини.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у зверненні

Пряма мова: "За сьогодні 37 поранених, з яких 3 дитини.

Вийшли люди, 4 людей, із бомбосховища набрати води й загинули. Сім'я – двоє дорослих та троє дітей – живцем згоріли в машині".

Деталі: Терехов зазначив, що Харків уперше пережив подібне за свою багаторічну історію – "снаряди, які потрапляли в житлові будинки, вбивши та скалічивши мирних жителів".

Він повідомив, що партнери, зокрема закордонні, починають надавати місту гуманітарну допомогу, зокрема з продуктами харчування, засобами гігієни, миючими засобами, дитячим харчуванням.

"Ми сьогодні починаємо організовувати великі логістичні склади, на яких акумулюватимемо продукти і роздаватимемо їх людям", - пообіцяв Терехов.

"І ми обов'язково переможемо. Харків тримається і триматиметься. Перемога буде за нами!", - сказав він.

Що передувало: Російські військові у понеділок масовано обстріляли житлові квартали Харкова з "Градів".