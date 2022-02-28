От обстрела Россией Харькова 9 человек погибли и 37 ранены – мэр

Вследствие обстрела российскими оккупантами Харькова погибли 9 человек и 37 получили ранения, в том числе 3 ребенка.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в обращении

Прямая речь: "За сегодняшний день 37 раненых, из которых 3 ребенка.

Вышли люди, 4 человека, из бомбоубежища набрать воды, и погибли. Семья – двое взрослых и трое детей – заживо сгорели в машине".

Детали: Терехов отметил, что Харьков впервые пережил подобное за свою многолетнюю историю – "снаряды, которые попадали в жилые дома, убив и искалечив мирных жителей".

Он сообщил, что партнеры, в том числе зарубежные, начинают предоставлять городу гуманитарную помощь, в том числе с продуктами питания, средствами гигиены, моющими средствами, детским питанием.

"Мы сегодня начинаем организовывать большие логистические склады, на которых будем аккумулировать продукты и раздавать их людям", - пообещал Терехов.

"И мы обязательно победим. Харьков держится и будет держаться. Победа будет за нами!", - сказал он.

Что предшествовало: Российские военные в понедельник массировано обстреляли жилые кварталы Харькова из "Градов".