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Ворог почав прикриватися прапором України – Залужний

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 20:24
Фото з Facebook Залужного

Російські окупанти почали використовувати українську символіку, щоб ввести в оману українців.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області".

Деталі: Також зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Але після наближення до українських позицій російські війська починають відкривати вогонь на ураження.

Залужний підкреслив, що такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

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Теми: РосіяУкраїнавійна
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