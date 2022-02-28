Враг начал прикрываться флагом Украины – Залужный
Российские оккупанты начали использовать украинскую символику, чтобы ввести в заблуждение украинцев.
Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook
Прямая речь Залужного: "В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в н.п. Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области".
Детали: Также зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Но после приближения к украинским позициям российские войска начинают открывать огонь на поражение.
Залужный подчеркнул, что подобные действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права.
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