Зеленський дав безвіз іноземцям, які їдуть боротися з російськими окупантами

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, які їдуть до України боротися з російськими загарбниками.

Джерело: указ №82/2022 на сайті Офісу президента

Дослівно: "Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття Президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором".

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Деталі: Дія указу набирає чинності з моменту публікації.

Передісторія:

27 лютого президент Володимир Зеленський заявив про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.

28 лютого українська влада заявила, що отримала заяви вже від тисячі іноземців про бажання стати до лав Інтернаціонального легіону.