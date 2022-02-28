Зеленський дав безвіз іноземцям, які їдуть боротися з російськими окупантами

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, які їдуть до України боротися з російськими загарбниками.

Джерело: указ №82/2022 на сайті Офісу президента

Дослівно: "Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття Президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором".

Деталі: Дія указу набирає чинності з моменту публікації.

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