Зеленский дал безвиз иностранцам, едущим бороться с российскими оккупантами

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые едут в Украину бороться с российскими захватчиками.

Источник: указ №82/2022 на сайте Офиса президента

Дословно: "Ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором".

Детали: Действие указа вступает в силу с момента публикации.

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