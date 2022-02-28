Зеленский дал безвиз иностранцам, едущим бороться с российскими оккупантами

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые едут в Украину бороться с российскими захватчиками.

Источник: указ №82/2022 на сайте Офиса президента

Дословно: "Ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором".

Реклама:

Детали: Действие указа вступает в силу с момента публикации.

Предыстория:

27 февраля президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, которое будет комплектировать за счет иностранцев, готовых вместе с украинцами оказывать сопротивление российским оккупантам.

28 февраля украинские власти заявили, что получили заявления уже от тысячи иностранцев о желании стать в ряды Интернационального легиона.