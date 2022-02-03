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Викритого на хабарі нардепа Кузьміних оголосили в розшук

Четвер, 3 лютого 2022, 13:51
Викритого на хабарі нардепа Кузьміних оголосили в розшук
Підозрюваний нардеп Сергій Кузьміних. Фото: facebook-сторінка Кузьміних

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого викрили наприкінці січня в отриманні хабаря в півмільйона гривень.

Джерело: пресслужба НАБУ, джерело УП в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Дослівно: "3 лютого 2022 року Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

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Рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".

Деталі: У бюро додали, що надіслали повідомлення про підозру за місцем роботи Кузьміних – до Верховної Ради, та за відомими слідству адресами місця проживання та реєстрації нардепа. 

Правоохоронці нагадали, що з 31 січня він набув статусу підозрюваного, а отже зобов’язаний негайно прибувати за вимогою слідчого, прокурора або суду. 

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Проте Кузьміних проігнорував повістки про виклик від детективів НАБУ.

Передісторія: 

  • Увечері 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря. 2 лютого НАБУ оприлюднило запис розмов нардепа, де він домовляється з представницею фірми про "відкати" за успішні тендери та вимагає хабарі.
  • 31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних.
  • 1 лютого в НАБУ заявили, що Кузьміних не ходить до них за викликом для проведення слідчих дій. Адвокат підозрюваного заявив, що він у лікарні.
  • 2 лютого нардеп звернувся до керівництва фракції "Слуга народу" з проханням тимчасово виключити його зі складу фракції, поки триває розслідування та хід справи щодо отримання ним хабаря.

Українська правда
Теми: Слуга народуНАБУрозшукхабар
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