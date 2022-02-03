Викритого на хабарі нардепа Кузьміних оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого викрили наприкінці січня в отриманні хабаря в півмільйона гривень.

Джерело: пресслужба НАБУ, джерело УП в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Дослівно: "3 лютого 2022 року Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

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Рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".

Деталі: У бюро додали, що надіслали повідомлення про підозру за місцем роботи Кузьміних – до Верховної Ради, та за відомими слідству адресами місця проживання та реєстрації нардепа.

Правоохоронці нагадали, що з 31 січня він набув статусу підозрюваного, а отже зобов’язаний негайно прибувати за вимогою слідчого, прокурора або суду.

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Проте Кузьміних проігнорував повістки про виклик від детективів НАБУ.

Передісторія: