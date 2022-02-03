Викритого на хабарі нардепа Кузьміних оголосили в розшук
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого викрили наприкінці січня в отриманні хабаря в півмільйона гривень.
Джерело: пресслужба НАБУ, джерело УП в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі
Дослівно: "3 лютого 2022 року Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.
Рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".
Деталі: У бюро додали, що надіслали повідомлення про підозру за місцем роботи Кузьміних – до Верховної Ради, та за відомими слідству адресами місця проживання та реєстрації нардепа.
Правоохоронці нагадали, що з 31 січня він набув статусу підозрюваного, а отже зобов’язаний негайно прибувати за вимогою слідчого, прокурора або суду.
Проте Кузьміних проігнорував повістки про виклик від детективів НАБУ.
Передісторія:
- Увечері 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря. 2 лютого НАБУ оприлюднило запис розмов нардепа, де він домовляється з представницею фірми про "відкати" за успішні тендери та вимагає хабарі.
- 31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних.
- 1 лютого в НАБУ заявили, що Кузьміних не ходить до них за викликом для проведення слідчих дій. Адвокат підозрюваного заявив, що він у лікарні.
- 2 лютого нардеп звернувся до керівництва фракції "Слуга народу" з проханням тимчасово виключити його зі складу фракції, поки триває розслідування та хід справи щодо отримання ним хабаря.