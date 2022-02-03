В українській збірній на Олімпіаді в Пекіні ще один випадок COVID-19
Ще один член олімпійської збірної України Іван Шмуратко отримав позитивний результат тестування на коронавірус перед початком Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого.
Джерело: пресслужба Національного олімпійського комітету з коментарем Шмуратка
Пряма мова Шмуратка: "Наразі відчуваю спустошення, на жаль коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань.
Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на олімпійський лід як можна скоріше".
Деталі: Шмуратко входить до української команди з фігурного катання.
Командний турнір з фігурного катання заплановано на самому початку XXIV зимових Олімпійські ігри, які пройдуть у Пекіні в Китаї з 4 по 20 лютого.
Проте Шмуратко почуває себе нормально, і планує взяти участь в індивідуальному турнірі 8 лютого.
Передісторія:
- Міжнародні експерти прогнозують Україні цьогоріч нуль медалей на Іграх у Пекіні.
- 2 лютого позитивний тест на коронавірус отримала Олена Білосюк, яка входить до української команди з біатлону.
- 30 січня повідомили про випадок COVID-19 в одного з тренерів української збірної. Перед цим 27 січня повідомили про позитивний результат в тренера української збірної з тріатлону.
- У Пекіні на Олімпіаді почався спалах коронавірусу серед спортсменів, членів збірної та чиновників.