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В українській збірній на Олімпіаді в Пекіні ще один випадок COVID-19 

Четвер, 3 лютого 2022, 15:36
Іван Шмуратко на чемпіонаті Європи з фігурного катання в Талліні, Естонія. Фото: Getty Images

Ще один член олімпійської збірної України Іван Шмуратко отримав позитивний результат тестування на коронавірус перед початком Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого.

Джерело: пресслужба Національного олімпійського комітету з коментарем Шмуратка

Пряма мова Шмуратка: "Наразі відчуваю спустошення, на жаль коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. 

Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на олімпійський лід як можна скоріше".

Деталі: Шмуратко входить до української команди з фігурного катання. 

Командний турнір з фігурного катання заплановано на самому початку XXIV зимових Олімпійські ігри, які пройдуть у Пекіні в Китаї з 4 по 20 лютого.

Проте Шмуратко почуває себе нормально, і планує взяти участь в індивідуальному турнірі 8 лютого.

Передісторія: 

  • Міжнародні експерти прогнозують Україні цьогоріч нуль медалей на Іграх у Пекіні.
  • 2 лютого позитивний тест на коронавірус отримала Олена Білосюк, яка входить до української команди з біатлону. 
  • 30 січня повідомили про випадок COVID-19 в одного з тренерів української збірної. Перед цим 27 січня повідомили про позитивний результат в тренера української збірної з тріатлону.
  • У Пекіні на Олімпіаді почався спалах коронавірусу серед спортсменів, членів збірної та чиновників.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспорткоронавірусCovid-2019
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