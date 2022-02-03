В українській збірній на Олімпіаді в Пекіні ще один випадок COVID-19 

Іван Шмуратко на чемпіонаті Європи з фігурного катання в Талліні, Естонія. Фото: Getty Images

Ще один член олімпійської збірної України Іван Шмуратко отримав позитивний результат тестування на коронавірус перед початком Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого.

Джерело: пресслужба Національного олімпійського комітету з коментарем Шмуратка

Пряма мова Шмуратка: "Наразі відчуваю спустошення, на жаль коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань.

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Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на олімпійський лід як можна скоріше".

Деталі: Шмуратко входить до української команди з фігурного катання.

Командний турнір з фігурного катання заплановано на самому початку XXIV зимових Олімпійські ігри, які пройдуть у Пекіні в Китаї з 4 по 20 лютого.

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Проте Шмуратко почуває себе нормально, і планує взяти участь в індивідуальному турнірі 8 лютого.

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