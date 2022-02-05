"Харків – це Україна": марш, який хотіли заборонити, зібрав понад 5 тисяч осіб

У центрі Харкова пройшов "Марш єдності", який зібрав понад п'ять тисяч людей.

Джерело: Укрінформ, Суспільне, поліція Харківської області

фото: Тетяна Доцяк/Facebook

Деталі: Марш стартував о 14:30 з площі Конституції. Учасники тримали в руках головний банер "Харків – це Україна", українські прапори та червоно-чорні стяги.

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За різними оцінками, у марші взяли участь понад 5 тисяч осіб, пише Укрінформ. Таке ж число назвав Суспільному співорганізатор заходу Костянтин Немічев. Однак поліція оцінила кількість учасників у 2 тисячі осіб.

Учасники пройшли головною Сумською вулицею, яку було перекрито для транспорту, до площі Свободи, скандуючи патріотичні гасла.

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Як передає Укрінформ, колона чітко дотримувалася кордонів вулиці, не виходячи на тротуари. Попереду колони йшли декілька десятків поліцейських, серед яких – кінологи з собаками. Позаду колони рухалися майже 10 автомобілів з написами "Поліція". На тротуарах чергували громадські спостерігачі, які теж стежили за порядком.

Як відповів на запитання журналістів координатор маршу, голова Харківської організації "Національний корпус" Костянтин Немічев, у заході взяли участь представники понад 80 громадських організацій.

"Це мирна акція без політичних закликів, яку Харківська міська рада намагалася заборонити, посилаючись на ковід та загрозу ймовірних провокацій. Тим краще, що суд дозволив її провести, бо це – реалізація прав людей на демонстрацію своєї позиції", – сказав він.

За словами учасника акції Олега, зараз - саме той час, коли треба показати президенту РФ Володимиру Путіну, що ми його не боїмось: "Нехай він нас боїться, бо ми готові захищати свою землю".

Як повідомляє Суспільне, марш минув без сутичок та завершився мітингом біля волонтерського намету "Все для перемоги" на площі Свободи.

"Треба показати, що Харків — то є Україна. І ми всі єдині. Ми нічого не боїмося. Насправді, вони мають нас боятися. Можливо, це резонанс суспільної думки, коли ми слухали пропаганду, яка казала, що вам треба боятися, вас мало, ми вас переможемо, але це їм треба боятися: ми тут, на своїй землі, ми у своєму місті", — сказав учасник маршу Антон.

Пізніше в поліції повідомили, що до "Маршу Єдності" долучилося близько 2 тисяч громадян.

Публічний порядок забезпечували 460 працівників поліції та 100 військовослужбовців Національної гвардії України. Акція пройшла без грубих порушень чинного законодавства.

Що передувало: 2 лютого Харківська міська комісія з ТЕБ та НС виступила проти проведення запланованого на 5 лютого "Маршу Єдності" під українськими прапорами від площі Конституції до площі Свободі у центрі Харкова, посилаючись на Covid, терористичну загрозу та ймовірність провокацій. Того ж дня організатори "Маршу Єдності" оприлюднили заяву, що не планують скасовувати захід.

3 лютого Харківська міська комісія з питань ТЕБ та НС виступила проти проведення "Маршу Єдності" під українськими прапорами, але дозволила проведення мітингу на площі Свободи – без димових шашок, вибухових пакетів та фаєрів.

4 лютого Харківський окружний адміністративний суд відмовив Харківській міськраді у першому позові щодо заборони "Маршу Єдності", а 5 лютого – у другому такому позові.

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