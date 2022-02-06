"Дах поїхав": Лукашенко обізвав Зеленського "безголовим"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента України Володимира Зеленського "безголовим" і таким, що "не має стрижня".

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, повідомляє БЕЛТА

Пряма мова: "І навіть Зеленський, пробач мені, перший раз скажу, безголовий, хоча я не очікував, що він так поводитиметься. Він уже почав кричати: ні-ні, війни не буде, війни немає і таке інше. Вони вже його зараз у "стійло" намагаються загнати, щоб він казав, що війна буде, ми нападемо та інше".

Деталі: Лукашенко також заявив, що Зеленський "не має стрижня".

"Я не сказав би, що він (Зеленський – ред.) така людина, яка ненавидить все радянське минуле, і те, що було у війну, і голокост як єврей. Я б не сказав. Він просто аморфна людина, він не має стрижня", - вважає самопроголошений президент Білорусі.

Він заявив, що ставився до Зеленського як до дитини. Таке ставлення, за його словами, підтримувалося президентом РФ Володимиром Путіним, який вважав, що Зеленському треба дати шанс проявити себе.

На питання, коли він розчарувався в Зеленському, Лукашенко відповів: "Не пам'ятаю, якось накопичувалося. …Але коли він відкрито почав заявляти: "Америка – це ми, давай сюди, а Росія і Білорусь – це вороги" – це вже дах поїхав".

Відповідаючи на питання, чи є шанс зараз не воювати, Лукашенко сказав: "Є, все залежатиме від них. Від влади. Від армії української". Водночас він вважає, що "не Україна, а американці їх штовхають на війну".

"Дуже правильно все зроблено президентом Росії, я це підтримую. Ми намалювали червоні лінії. Наступив на червону лінію – отримуй!" – сказав він.

"Отримуй що? Ракетний удар по території України?" – уточнив ведучий.

"І не тільки. Все, що тільки є", – пояснив Лукашенко.

Він також вірить, що за 10-15 років Україна може стати членом Союзної держави Білорусі та Росії.

"Ви знаєте, Білорусь уже там. Думаю, що для Казахстану був хороший урок. Якщо ви кажете – термін 15 років, впевнений, що там буде Україна, якщо ми не наробимо помилок. Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан, я думаю, через свою економічну необхідність також приєднаються", – сказав Лукашенко.

Що передувало: Лукашенко також заявив, що білоруська та російська армії можуть розпочати спільні бойові дії на сході України.

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