Супутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів – Reuters
Четвер, 20 січня 2022, 18:11
Міжнародна новинна агенція Reuters оприлюднила набір знімків супутників із космосу, які зафіксували російську військову техніку на кількох полігонах поблизу України.
Джерело: Reuters
Деталі: На знімках зафіксували техніку, зібрану на військових полігонах у Єльні, Клинцях, Погоновому та Климовому.
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Ці полігони знаходяться поблизу східних кордонів України. До прикладу, полігон у Клинцях знаходиться за близько 30 км від кордону України, полігон у Климовому – близько 13 км.
На знімках видно танки, БМП, вантажні автомобілі, залізничний склад із військовою технікою та самохідні артилерійські установки.
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Знімки зробили супутники Maxar Technologies.
Передісторія:
- Журналісти російської служби "Радіо Свобода" та незалежної групи військових розслідувачів Conflict Intelligence Team у соцмережах знайшли докази, як родичі та друзі російських військових обговорюють нібито командування РФ забрало військових контрактників із азійської частини Росії на 6-9 місяців у "навчання" та "відрядження" до України.
- Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".
- Американські журналісти зі своїх джерел дізналися, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована дуже песимістично через нарощування російських військ поблизу України та всерйоз розглядають збільшення поставок зброї до України. У Білому домі вважають, що Росія готова розпочати вторгнення до України будь-якої миті.
- Президент США Джо Байден у ході пресконференції 19 січня заявив, що він досі вірить у те, що президент РФ Владімір Путін "не хоче повномасштабної війни".
Українська правда