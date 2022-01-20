Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Супутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів – Reuters

Четвер, 20 січня 2022, 19:11
Скриншот відео Reuters

Міжнародна новинна агенція Reuters оприлюднила набір знімків супутників із космосу, які зафіксували російську військову техніку на кількох полігонах поблизу України. 

Джерело: Reuters

Деталі: На знімках зафіксували техніку, зібрану на військових полігонах у Єльні, Клинцях, Погоновому та Климовому.

Ці полігони знаходяться поблизу східних кордонів України. До прикладу, полігон у Клинцях знаходиться за близько 30 км від кордону України, полігон у Климовому – близько 13 км.

На знімках видно танки, БМП, вантажні автомобілі, залізничний склад із військовою технікою та самохідні артилерійські установки.

Знімки зробили супутники Maxar Technologies.

Передісторія: 

  • Журналісти російської служби "Радіо Свобода" та незалежної групи військових розслідувачів Conflict Intelligence Team у соцмережах знайшли докази, як родичі та друзі російських військових обговорюють нібито командування РФ забрало військових контрактників із азійської частини Росії на 6-9 місяців у "навчання" та "відрядження" до України.
  • Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".
  • Американські журналісти зі своїх джерел дізналися, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована дуже песимістично через нарощування російських військ поблизу України та всерйоз розглядають збільшення поставок зброї до України. У Білому домі вважають, що Росія готова розпочати вторгнення до України будь-якої миті.
  • Президент США Джо Байден у ході пресконференції 19 січня заявив, що він досі вірить у те, що президент РФ Владімір Путін "не хоче повномасштабної війни".

Українська правда
Теми: Росіяарміявійнамедіа
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Бомбардувальники, кораблі і війська: США думають, чим допомогти Україні

відеоЛукашенко обіцяє стягнути на кордон із Україною "цілий контингент"

НАТО спрямовує додаткові кораблі й винищувачі на східний фланг через російську загрозу

Британія почала евакуювати частину співробітників посольства у Києві

Українці отримали можливість купити ліки за "ковідну тисячу"

"Не бачимо причин": ЄС не планує евакуювати родини дипломатів з України

Усі новини...
Росія
Зеленський після слів Байдена нагадав, що "незначних агресій" не буває
Кремль відреагував на заяви Байдена про санкції проти банків РФ
РФ запланувала військові навчання в кількох океанах, щоб захиститися від нападів з води
Останні новини
13:30
Нафтовий гігант Royal Dutch Shell офіційно скоротив назву
13:24
На суді проти РФ у Страсбурзі Україна доводить, що Донбас окупований з квітня 2014 року - інтерв'ю
13:21
Прохолодно, подекуди мокрий сніг, попереду потепління – прогноз
13:09
Monobank почав тестувати торгівлю акціями західних компаній
12:38
Бомбардувальники, кораблі і війська: США думають, чим допомогти Україні
12:37
СБУ затримала бойовика з ОРЛО, який приїхав по пенсію  
12:35
У Німеччині 125 представників католицької церкви зробили колективний камінг-аут
12:29
фотоПоліцейські "фантоми" випустять на дороги цього тижня
12:20
Рада заслухає голів Міноборони й МОЗ, а ідею Порошенка не підтримали
12:02
В Ізраїлі заявили, що четверта доза COVID-вакцини полегшить перебіг хвороби у літніх людей
Усі новини...