Супутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів – Reuters

Міжнародна новинна агенція Reuters оприлюднила набір знімків супутників із космосу, які зафіксували російську військову техніку на кількох полігонах поблизу України.

Джерело: Reuters

Деталі: На знімках зафіксували техніку, зібрану на військових полігонах у Єльні, Клинцях, Погоновому та Климовому.

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Ці полігони знаходяться поблизу східних кордонів України. До прикладу, полігон у Клинцях знаходиться за близько 30 км від кордону України, полігон у Климовому – близько 13 км.

На знімках видно танки, БМП, вантажні автомобілі, залізничний склад із військовою технікою та самохідні артилерійські установки.

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Знімки зробили супутники Maxar Technologies.

Передісторія: