Нові супутникові знімки військ РФ: збільшують техніку й розгортають намети

На нових супутникових знімках російських військ в Білорусі, окупованому Криму та західних областях РФ видно, як розгортають намети й збільшують кількість військової техніки, зокрема ракетні комплекси "Іскандер-М".

Джерело: twitter-сторінка кореспондента Buzzfeed Крістофера Міллера

Деталі: Упродовж останніх кількох тижнів Maxar Technologies, яка робить знімки військ зі своїх супутників, зафіксувала суттєве збільшення російських підрозділів на території Білорусі.

Крім того, майже на всіх полігонах та військових базах, які вдалося зафіксувати супутникам, видно розгортання наметів та активність особового складу. Зокрема, на багатьох полігонах помітні ознаки навчального застосування артилерії та техніки в ході бойових операцій.

На полігоні в Осиповичах, менш ніж за 100 км від Мінська, помітне розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М". Із цього місця вони можуть сягати Вільнюса, Києва, Варшави та Львова.

Біля Бреста на полігоні видно велику кількість важкої військової техніки та наметів для особового складу.

У тимчасово окупованому криму на полігонах біля Євпаторії, Бахчисарая та Керчі видно велику кількість наметів та важкої техніки.

Bakhchysarai, Crimea. Images were taken on Feb. 1 and show battle groups, tents, and infantry fighting vehicles. 📸: @Maxar