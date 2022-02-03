Нові супутникові знімки військ РФ: збільшують техніку й розгортають намети
На нових супутникових знімках російських військ в Білорусі, окупованому Криму та західних областях РФ видно, як розгортають намети й збільшують кількість військової техніки, зокрема ракетні комплекси "Іскандер-М".
Джерело: twitter-сторінка кореспондента Buzzfeed Крістофера Міллера
Деталі: Упродовж останніх кількох тижнів Maxar Technologies, яка робить знімки військ зі своїх супутників, зафіксувала суттєве збільшення російських підрозділів на території Білорусі.
Крім того, майже на всіх полігонах та військових базах, які вдалося зафіксувати супутникам, видно розгортання наметів та активність особового складу. Зокрема, на багатьох полігонах помітні ознаки навчального застосування артилерії та техніки в ході бойових операцій.
На полігоні в Осиповичах, менш ніж за 100 км від Мінська, помітне розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М". Із цього місця вони можуть сягати Вільнюса, Києва, Варшави та Львова.
Біля Бреста на полігоні видно велику кількість важкої військової техніки та наметів для особового складу.
Osipovichi training area, central Belarus. Shows Iskander missile deployment. 📸: @Maxar pic.twitter.com/31P4aMvtFP— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
У тимчасово окупованому криму на полігонах біля Євпаторії, Бахчисарая та Керчі видно велику кількість наметів та важкої техніки.
Bakhchysarai, Crimea. Images were taken on Feb. 1 and show battle groups, tents, and infantry fighting vehicles. 📸: @Maxar pic.twitter.com/8zCa2UJai1— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Opuk training area, southern Crimea. Jan. 31. Tents and armored vehicles. 📸: @Maxar pic.twitter.com/6hOuhjllZX— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
На полігоні "Погоново" у Воронезькій області РФ (за 260 км від Харкова) видно тренувальний табір, на якому активно ведуть навчальні стрільбища, та велику кількість наметів.
Pogonovo training area continued. 📸: @Maxar pic.twitter.com/PwdfhSJf4g— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Усі знімки зроблені в другій половині січня та 1-2 лютого.
Передісторія:
- Maxar Technologies регулярно роблять знімки російських військ поблизу українських кордонів з космосу. Вперше суттєве нарощування вони зафіксували наприкінці грудня 2021 року. У середині січня вони зафіксували меншу кількість техніки, ніж зараз, але тоді її фіксували на полігонах у 10-30 км від українських кордонах. Наразі помітно, що збільшується присутність особового складу на полігонах та кількість техніки, зокрема комплексів "Іскандер-М".
- Журналісти російської служби "Радіо Свобода" та незалежної групи військових розслідувачів Conflict Intelligence Team у соцмережах знайшли докази, як родичі та друзі російських військових обговорюють нібито командування РФ забрало військових контрактників із азійської частини Росії на 6-9 місяців у "навчання" та "відрядження" до України.
- Розслідувачі знайшли докази, як Росія перекидає бійців Росгвардії до кордонів з Україною.
- Водночас речниця Білого дому Джен Псакі 2 лютого сказала, що вони більше не вважають російське вторгнення до України "неминучим".
- Українська військова розвідка має свідчення, що Росія перегруповує свої війська на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, водночас морально-психологічний дух бійців погіршується.