Путін потролив Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії
Президент Росії Владімір Путін публічно в іронічній формі звернувся до п’ятого президента України Петра Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії від обвинувачення в державній зраді в Україні.
Джерело: трансляція пресконференції після перемовин президентів Росії та Франції
Пряма мова Путіна: "Свого часу, коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому казав, що, якщо в нього виникнуть якісь негаразди в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок.
Він тоді іронізував тоді вдосталь щодо цього питання. Але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, незважаючи на наші серйозні розбіжності стосовно цього питання – питання врегулювання на Донбасі. І я вважаю, що він наробив чимало помилок у цьому стосунку. Але все-таки, його переслідування як дежравного злочинця теж – марне сподівання на успіх у нинішньої влади (України – ред.).
Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок в Росії".
Деталі: Порошенка російський лідер згадав у контексті обговорення Нормандського формату та зусиль щодо врегулювання російсько-української війни на Донбасі.
Пізніше Путін сказав, що не слід звинувачувати Порошенка в підписанні Мінських угод та, відповідно, державній зраді. Російський президент додав, що він передбачав такий розвиток подій про політичне переслідування Порошенка наступником.
Він повторював тези російської пропаганди, що в Україні буцімто переслідують опозицію, чинять тиск на етнічні меншини, зокрема російськомовних, закривають школи, видання та опозиційні медіа.
Передісторія:
- 20 грудня 2021 року Порошенку підписали підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) у зв’язку з закупівлею вугілля з окупованих територій сходу України у 2014-2015 роках.
- 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покидати Київську область.
- Згідно з соціологічним опитуванням КМІС, майже половина українців вважають, що врученням підозри Порошенкові влада здійснює політичне переслідування опозиції.
- 2019 року після результатів першого туру президентських виборів, де суперником Порошенка постав Зеленський, передвиборчий штаб п'ятого президента заполонив Україну білбордами, де Порошенко рішуче дивиться у вічі Путіну. Тоді нібито думкою передвиборчого штабу було те, що Зеленський просуває ідеї Путіна в Україні. У Росії єхидно відреагували, що класичні теоретики піару мусили би "піти в монастир" після такого передвиборчого піару.