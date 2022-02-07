Путін потролив Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії

Путін і Порошенко тиснуть руки в ході перемовин у Мінську в 2014 році. Фото: Getty Images

Президент Росії Владімір Путін публічно в іронічній формі звернувся до п’ятого президента України Петра Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії від обвинувачення в державній зраді в Україні.

Джерело: трансляція пресконференції після перемовин президентів Росії та Франції

Пряма мова Путіна: "Свого часу, коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому казав, що, якщо в нього виникнуть якісь негаразди в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок.

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Він тоді іронізував тоді вдосталь щодо цього питання. Але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, незважаючи на наші серйозні розбіжності стосовно цього питання – питання врегулювання на Донбасі. І я вважаю, що він наробив чимало помилок у цьому стосунку. Але все-таки, його переслідування як дежравного злочинця теж – марне сподівання на успіх у нинішньої влади (України – ред.).

Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок в Росії".

Деталі: Порошенка російський лідер згадав у контексті обговорення Нормандського формату та зусиль щодо врегулювання російсько-української війни на Донбасі.

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Пізніше Путін сказав, що не слід звинувачувати Порошенка в підписанні Мінських угод та, відповідно, державній зраді. Російський президент додав, що він передбачав такий розвиток подій про політичне переслідування Порошенка наступником.

Він повторював тези російської пропаганди, що в Україні буцімто переслідують опозицію, чинять тиск на етнічні меншини, зокрема російськомовних, закривають школи, видання та опозиційні медіа.

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