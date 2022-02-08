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Глава дипломатії ЄС не вірить, що Путін розпочне таку ж війну, як Гітлер у 1941-му

Вівторок, 8 лютого 2022, 21:52
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що Росія не наважиться розпочати повномасштабну інтервенцію в Україну, яка були би подібна до бойових дій нацистської Німеччини проти Радянського Союзу в 1941 році.

Джерело: сайт ЄС з посиланням на виступ Борреля у Вашингтоні

Пряма мова Борреля: "Я б не казав, що ми знаходимося перед початком повномасштабної війни, на подобу до Другої світової війни. Я не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер напав на Радянський Союз у 41-му. 

Ми, безумовно, знаходимося у найбільш критичному моменті з часів завершення "Холодної війни", але я не думаю, що ми постанемо перед блискавичними та "класичними" бойовими діями з використанням піхоти, окупацією міст та захопленням територій. Це не означає, що Росія не здатна завдати Україні величезної шкоди, ставлячи свій чобіт на її землю. Але, окрім цього, є кібернетична війна, є політична дестабілізація, є захоплені території Донбасу".

Деталі: Глава європейської дипломатії додав, що концентрація російських військ хотіло перевірити також міцність і злагодженість НАТО та готовність до до жорсткої відповіді.

За його словами, всі країни-союзники НАТО та партнери солідарні в рішучій та жорсткій реакції на можливу російську агресію. Тож, за його словами, почасти це зумовлює малоймовірність повномасштабного вторгнення Росії до України.

Передісторія: 

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  • На противагу думці Борреля, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 8 лютого запевнив, що ризик можливого вторгнення Росії дедалі більше зростає, з огляду на продовження концентрації військ, боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення.
  • 8 лютого на територію Румунії почали прибувати перший підрозділ з американського контингенту, який надіслали до Східної Європи на тлі загрозливих дій Росії.
  • У Москві після перемовин з російським лідером Путіним французький президент Емманюель Макрон натякнув, що Захід може налагодити діалог з Путіним, а "найближчі дні будуть вирішальними" в розв’язанні кризи на українських кордонах. За даними західних журналістів, на перемовинах із Макроном  Путін пообіцяв наразі не здійснювати нових маневрів поблизу України.
  • На пресконференції після перемовин Путін повторив свої тези, що в разі входження України до НАТО, Росії доведеться воювати з НАТО через Крим, можливо, за його словами, із застосуванням ядерної зброї.
  • Поки Росія та Білорусь будуть проводити спільні навчання на території Білорусі, Україна також проведе свої навчання військових поблизу кордонів з Білоруссю та в інших частинах країни.

Українська правда
Теми: ЄСРосіяПутінвійна
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