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Україна проведе військові навчання паралельно з Росією та Білоруссю 

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:27
Олексій Резніков, ілюстартивне фото Міноборони

Українська армія 10-20 лютого буде проводити навчання у різних регіонах держави, аби підготуватися до ймовірного наступу російської армії.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" ввечері 7 лютого 

Деталі: Резніков наголосив, що Росія поки ще не сформувала "ударного угруповання" біля кордонів України, але може сформувати його, "для цього їм знадобиться до місяця". 

Україна готує своє військо і проведе навчання паралельно з заявленими Росією та Білоруссю спільними навчаннями "Союзної держави". 

Пряма мова: "Станом на сьогоднішній день вздовж усіх кордонів України з боку Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій знаходиться наземного компоненту 119 тисяч вояків, якщо додати повітряний та морський компонент – це буде 140 тисяч. Це 72 батальонно-тактичних групи, з яких 11 знаходяться у Республіці Білорусь.

У них навчання будуть з 10 до 20 лютого. Українські Збройні сили теж працюють – і сьогодні у нас паралельно, дзеркально відбуваються вже навчання. Я назву місця, де вони будуть відбуватися. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. 

І це тільки полігони, а ще будуть окремі майданчики, де з 10-го до 20-го лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із відпрацюванням можливості застосування українських і "Байрактарів", і "Джавелінів", і NLAW (легкого протитанкового озброєння – ред.), які ми нещодавно отримали від Королівства Британії".

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Деталі: Міністр оборони також сказав, що в України "кількість засобів ураження вже більше, ніж потенційних мішеней".

"Раніше ми і мріяти не могли таку кількість Джавелінів отримувати, вони були заборонені для постачання в Україну… Сьогодні ми отримали згоду Сполучених Штатів на постачання дуже цікавих речей країнами Балтії – і найближчий час я маю надію похвалитися перед вами, що ми отримали те, про що давно мріяли", – зазначив Резніков. 

Нагадаємо: Російська Федерація сконцентрувала біля кордонів України понад 100-тисячне військо під приводом навчань із Білоруссю. Західні ЗМІ та політики з кінця жовтня б'ють на сполох через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

У лютому цього року Росія та Білорусь проводять військові навчання "Союзна рішучість – 2022" на території Білорусі, а наступного року планують провести навчання "Щит союзу – 2023" на території Росії. 

Для навчань, заявлених на 10-20 лютого 2022 року, Росія перекинула зі своїх східних територій військових та техніку: зокрема С-400 "Тріумф", бронеавтомобілі "Тигр", бойові машини піхоти БМП-3, тягачі МТ-ЛБ, танки Т-80БВ, САУ "Нона" та пересувні розвідувальні пункти тощо

Водночас, Росія проводить навчання у Воронезькій області та планує навчання в Ростовській області, які межують з Україною. 

Також повідомляється про підкріплення окупованих Росією територій ОРДЛО та Криму.

Минулого року Росія вже демонструвала свою міць "раптовою перевіркою" сил, із 23 квітня почала відведення військ від кордонів з Україною і в окупованому Криму, але не відвела війська остаточно.

Олена Рощенко, УП
Теми: війнаРосіяРезніковЗбройні сили
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