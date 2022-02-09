"ДТП Трухіна": ДНК-експертиза завершилась у листопаді, але тепер ДБР потрібна нова
У резонансній справі про ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна генно-молекулярна експертиза була завершена в листопаді 2021 року, але наразі слідству потрібні "додаткові заходи".
Джерело: засідання комітету ВР з питань правоохоронної діяльності 9 лютого
Деталі: ДНК-експертиза має допомогти з'ясувати, хто перебував за кермом авто у момент ДТП. Директор ДБР Олексій Сухачов попросив суспільство "не спекулювати на темі тривалості розслідування", мовляв, від часу ДТП минуло 5 місяців, а розслідування подібних справ може тривати до року. Крім цього розслідування УП висвітлило нові факти, які потребують додаткової перевірки.
Пряма мова голови комітету Сергія Іонушаса: "Наскільки я правильно зрозумів, не було відомостей у ДБР до того, як була розповсюджена інформація Української правдою, що вже після того як сталося ДТП, пан Трухін відкривав двері, торкався певних предметів на водійському (сидінні –ред.) і тому це може мати значення для подальшого розслідування".
Пряма мова голови ДБР Олексія Сухачова: "Ви цілком праві. Тому що вказана експертиза була закінчена 26 листопада 2021 року, але з урахуванням нових обставин слідство потребує додаткових заходів, в тому числі призначення додаткової експертизи...
Генно-молекулярна експертиза , вона довготривала, ми її вже провели.. але, мабуть, ми будемо її перепризначати. Тому не можу сказати про терміни закінчення досудового розслідування, але практика така, що розслідування триває до одного року".
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Передісторія:
- "Українська правда" отримала у своє розпорядження відео з боді-камери патрульного Сергія Петрика, який першим прибув на оформлення ДТП на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Згідно з відео, кілька свідків вказали на те, що за кермом автомобіля-винуватця ДТП був нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін (був одягнений у темно-синій костюм – ред). Сам нардеп це заперечував та зазначив, що кермував чоловік у червоній футболці.
- За словами патрульного, нардеп мав ознаки алкогольного сп'яніння. Як свідчить запис, Трухін намагався зникнути з місця пригоди та пропонував правоохоронцям хабар за те, щоб "вони його не бачили".