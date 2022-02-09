"ДТП Трухіна": ДНК-експертиза завершилась у листопаді, але тепер ДБР потрібна нова

У резонансній справі про ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна генно-молекулярна експертиза була завершена в листопаді 2021 року, але наразі слідству потрібні "додаткові заходи".

Джерело: засідання комітету ВР з питань правоохоронної діяльності 9 лютого

Деталі: ДНК-експертиза має допомогти з'ясувати, хто перебував за кермом авто у момент ДТП. Директор ДБР Олексій Сухачов попросив суспільство "не спекулювати на темі тривалості розслідування", мовляв, від часу ДТП минуло 5 місяців, а розслідування подібних справ може тривати до року. Крім цього розслідування УП висвітлило нові факти, які потребують додаткової перевірки.

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Пряма мова голови комітету Сергія Іонушаса: "Наскільки я правильно зрозумів, не було відомостей у ДБР до того, як була розповсюджена інформація Української правдою, що вже після того як сталося ДТП, пан Трухін відкривав двері, торкався певних предметів на водійському (сидінні –ред.) і тому це може мати значення для подальшого розслідування".

Пряма мова голови ДБР Олексія Сухачова: "Ви цілком праві. Тому що вказана експертиза була закінчена 26 листопада 2021 року, але з урахуванням нових обставин слідство потребує додаткових заходів, в тому числі призначення додаткової експертизи...

Генно-молекулярна експертиза , вона довготривала, ми її вже провели.. але, мабуть, ми будемо її перепризначати. Тому не можу сказати про терміни закінчення досудового розслідування, але практика така, що розслідування триває до одного року".

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