Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який 22 лютого пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря, написав заяву про складання депутатського мандату. ВР підтримала припинення повноважень нардепа Трухіна.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, речниця "Слуги народу" у коментарі "Українській правді"

Деталі: Железняк опублікував заяву Трухіна. Він також додав, що відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні.

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Те, що Трухін добровільно складає мандат, підтвердила УП і речниця СН.

Оновлено: Згодом Железняк повідомив, що Рада 288 голосами підтримала припинення повноважень нардепа Трухіна.

У 2019 році Трухін був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №40 у Дніпропетровській області. У лютому 2022 року був виключений з партії.

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Що було раніше: 22 лютого Вищий антикорупційний суд виніс вирок депутату від "СН" Олександру Трухіну: він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському.

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