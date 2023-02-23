Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву

Ірина БалачукЧетвер, 23 лютого 2023, 14:02
Олександр Трухін. Фото з Facebook

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який 22 лютого пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря, написав заяву про складання депутатського мандату. ВР підтримала припинення повноважень нардепа Трухіна.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, речниця "Слуги народу" у коментарі "Українській правді"

Деталі: Железняк опублікував заяву Трухіна. Він також додав, що відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні. 

 

Те, що Трухін добровільно складає мандат, підтвердила УП і речниця СН.

Оновлено: Згодом Железняк повідомив, що Рада 288 голосами підтримала припинення повноважень нардепа Трухіна.

У 2019 році Трухін був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №40 у Дніпропетровській області. У лютому 2022 року був виключений з партії.

Що було раніше: 22 лютого Вищий антикорупційний суд виніс вирок депутату від "СН" Олександру Трухіну: він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія:

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень після ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.

  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "УП", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.

  • ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП".

  • 2 лютого 2022 року Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія".

  • Наприкінці серпня 2022 року суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Теми: ТрухінВерховна Рада
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський показав свій гардероб та кімнату на Банковій, де живе з початку війни

відеоЗалужний сказав дітям, що вони повернуться до Маріуполя "цього року"

Російський терор не досяг цілі: як енергетичний сектор витримав рік великої війни

Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

Суботній ранок почався з тридцятихвилинної повітряної тривоги по всій Україні

ISW пояснив, чому Кремль не прокоментував річницю вторгнення Росії в Україну

Усі новини...
Трухін
Спочатку коронавірус, тепер відрядження: нардеп Трухін знову не прийшов на суд щодо хабаря
Справа Трухіна про спробу підкупу патрульних пішла до суду
Спроба Трухіна підкупити поліцію: НАБУ завершило розслідування
Останні новини
14:05
Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
13:53
ЄС вніс понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій
13:42
Нідерланди більше не залежать від імпорту російського газу – глава МЗС
13:31
фотоКонкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів
13:16
У Києві чоловіка судили за знущання з ексдружини, яка проживала разом з ним
13:15
Зеленський показав свій гардероб та кімнату на Банковій, де живе з початку війни
12:58
Лукашенко та Путін у річницю вторгнення "ввечері довго розмовляли"
12:39
Зустріч G20 завершиться без спільної заяви через блокування РФ та Китаєм формулювання "війна" - ЗМІ
12:24
відеоЗалужний сказав дітям, що вони повернуться до Маріуполя "цього року"
12:13
Дефіцит в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль і не прогнозується – Укренерго
Усі новини...