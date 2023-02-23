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Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву

Ірина БалачукЧетвер, 23 лютого 2023, 13:02
Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву
Олександр Трухін. Фото з Facebook

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який 22 лютого пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря, написав заяву про складання депутатського мандату. ВР підтримала припинення повноважень нардепа Трухіна.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, речниця "Слуги народу" у коментарі "Українській правді"

Деталі: Железняк опублікував заяву Трухіна. Він також додав, що відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні. 

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Те, що Трухін добровільно складає мандат, підтвердила УП і речниця СН.

Оновлено: Згодом Железняк повідомив, що Рада 288 голосами підтримала припинення повноважень нардепа Трухіна.

У 2019 році Трухін був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №40 у Дніпропетровській області. У лютому 2022 року був виключений з партії.

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Що було раніше: 22 лютого Вищий антикорупційний суд виніс вирок депутату від "СН" Олександру Трухіну: він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія:

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень після ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.

  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "УП", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.

  • ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП".

  • 2 лютого 2022 року Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія".

  • Наприкінці серпня 2022 року суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Теми: ТрухінВерховна Рада
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